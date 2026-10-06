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Primaverão Bela Moda transforma jardim do Shopping Bela Vista em passarela para desfile de moda

Evento teve direção de Carlos Cruz e participação de modelos do projeto Periferia do Futuro, além de convidados na passarela

D Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 23:40

Primaverão Bela Moda Crédito: Felipe Monteiro

O Shopping Bela Vista transformou o jardim da entrada principal em uma passarela de moda na tarde do último sábado (03), com a realização do “Primaverão Bela Moda”, primeiro grande desfile de moda promovido pelo empreendimento. Com direção do empresário Carlos Cruz e participação de modelos do projeto Periferia do Futuro, o evento reuniu convidados e clientes em uma experiência que conectou moda, arquitetura, paisagismo e território. A passarela também contou com as participações de Juliana Paiva, John John, Mani Reggo e Edu Alves.

Ao levar a passarela para a área externa, o desfile apostou em um formato diferente das tradicionais apresentações em espaços fechados. Para completar a ambientação, a Leroy Merlin, parceira do evento, montou lounges no jardim, integrando o espaço à proposta do desfile, que contou ainda com ativação de bar com bebidas da Perini e G. Barbosa. O conceito do “Primaverão” dialogou com a própria atmosfera do local, reunindo cores, leveza e renovação. A escolha da área externa criou uma experiência mais aberta e próxima do público.

Primaverão Bela Moda 1 de 12

“Esse é o primeiro ano que a gente faz um grande desfile de moda no Shopping Bela Vista, em um local inspirador e com uma cenografia natural que é o nosso jardim, na frente da entrada principal do Bela. Trouxemos a valorização do nosso patrimônio da área externa, além de provocar uma pausa no dia a dia, vivenciar essa cor dourada que a primavera e o verão trazem, junto com o colorido das flores. E para complementar, tivemos a curadoria e participação de Carlos Cruz com todo o seu elenco de 36 modelos, que desfilaram a moda do Shopping Bela Vista através de um desfile conceitual, mas aplicado às roupas do dia a dia que podem ser encontradas aqui em nossas lojas”, afirma Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

Além de apresentar as tendências e a diversidade de marcas presentes no shopping, o desfile também abriu espaço para destacar a moda como instrumento de transformação social. À frente do Instituto Periferia do Futuro, Carlos Cruz levou à passarela jovens formados pelo projeto e reforçou a importância de ampliar oportunidades para talentos das comunidades de Salvador.

“Eu tive minha vida modificada pela moda. Eu que sou um jovem negro de comunidade, perdi vários dos meus amigos pra tudo que acomete hoje as comunidades de Salvador, mas eu acredito que a juventude não precisa estar só nesse lugar de dor. A juventude é um lugar de força, de ancestralidade. E de fato hoje é um dia de celebrar, de comemorar”, afirmou Carlos Cruz.

A passarela reuniu looks e propostas de Amiga Perua, Bahiana Jeans, C&A, Casa Esportiva, Chá Chá Dum Dum, Centauro, Constance, Comparatto, Denmark, Goiânia Fashion, Henks, HIS, Juvans, Mahalo, Maria Bonita, Melissa, Melinda, Petite Jolie, Polo Wear, Renner, Riachuelo, Rommanel, Sport.com, Studio Z, Trifil, Usaflex, Velmond, Vivara, Zinzane, Zip Náutico, Blue Jeans, Chilli Beans e ARF Folheados, ampliando a diversidade de estilos e segmentos presentes no desfile.

A experiência de moda também se estendeu para além da passarela. No App do Bela, os clientes terão acesso a uma vitrine virtual com os looks apresentados, reunindo as produções e as marcas participantes. No shopping, dois looks também ficaram em destaque em uma vitrine estendida nos corredores após o desfile, conectando a ambientação do empreendimento à experiência fashion proposta pelo evento.

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