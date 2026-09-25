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Procissão e missas marcam festa de Cosme e Damião na Liberdade; veja programação

Festejos acontecem durante o fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:17

São Cosme e Damião
São Cosme e Damião Crédito: Divulgação

A Paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade, em Salvador, realiza neste fim de semana a tradicional festa em homenagem aos seus padroeiros. A programação reúne celebrações religiosas, momentos de oração e a tradicional procissão pelas ruas do bairro, atraindo fiéis que mantêm viva uma das devoções mais populares da capital baiana.

O principal momento da programação acontece neste sábado (26), data em que a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Cosme e São Damião. Na ocasião, serão realizadas duas missas na matriz da paróquia. A primeira está marcada para as 7h e será presidida pelo pároco, padre Valter Ruy. Já a celebração das 19h será conduzida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Marco Eugênio Galrão.

As homenagens aos santos continuam no domingo (27), quando ocorre a tradicional festa popular dedicada aos padroeiros. Ao longo do dia, os fiéis poderão participar de missas celebradas às 6h, 7h30, 9h, 10h30 e 12h. Neste ano, os festejos têm como tema “Com os Santos Cosme e Damião, vivendo a sinodalidade” e o lema “Caminhar juntos na caridade, vivendo a gratuidade da Graça!”.

A programação prevê ainda um momento de louvor às 14h. Em seguida, às 15h30, será realizada a tradicional procissão pelas principais ruas da Liberdade, com saída e retorno à Igreja Matriz.

O encerramento dos festejos está previsto para as 18h30, com a celebração de uma missa que marcará o fim das comemorações em honra aos santos Cosme e Damião.

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Salvador

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