OPERAÇÃO FAROESTE

Procurada pela Interpol, ex-desembargadora baiana vira ré em nova acusação de venda de sentença por R$ 86 mil

Denúncia do MPF aponta que Sandra Inês teria recebido o valor para favorecer uma empresa agrícola em uma disputa judicial de R$ 10 milhões

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 05:10

Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão Crédito: Reprodução

Condenada a 14 anos e 20 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a ex-desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo voltou a ser alvo de uma ação penal no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte Especial recebeu uma nova denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a magistrada aposentada, que deixou o Brasil com destino a Portugal após a condenação e foi incluída na lista de procurados da Interpol.

A nova acusação é mais um desdobramento da Operação Faroeste, investigação que apurou um esquema de comercialização de decisões judiciais na Bahia. Desta vez, o MPF aponta que Sandra Inês teria recebido R$ 86 mil em vantagem indevida para favorecer uma empresa agrícola em um recurso relacionado a uma cobrança judicial de aproximadamente R$ 10 milhões. A denúncia foi recebida em 18 de novembro. Com a decisão, a ex-magistrada passa a responder a mais uma ação penal, diferente daquela que resultou em sua condenação no início do mês.

Sandra Inês e o filho foram condenados pelo STJ 1 de 5

Nova denúncia aponta pagamento de R$ 86 mil

Segundo o MPF, o suposto pagamento teria sido intermediado pelo filho da desembargadora, Vasco Rusciolelli Azevedo, e pelo advogado Rui Carlos Barata Lima Filho. A ação também menciona o advogado Júlio César Cavalcanti Ferreira. Os fatos teriam ocorrido entre março e outubro de 2019, período em que a empresa agrícola buscava uma decisão favorável em um recurso judicial. De acordo com a denúncia, os recursos financeiros teriam passado por intermediários até chegar ao grupo ligado à magistrada.

A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, considerou que os documentos, depoimentos e registros de movimentações financeiras apresentados pela investigação formam um conjunto de indícios suficiente para justificar a abertura da ação penal. A ministra rejeitou o argumento de que a denúncia seria inepta, ou seja, de que não descreveria adequadamente os fatos atribuídos à ex-desembargadora.

A acusação sustenta que Sandra Inês teria permitido o uso da estrutura de seu gabinete pelos intermediários, mesmo sabendo do suposto acordo ilícito. Ela também teria votado a favor da empresa em troca da vantagem financeira prometida e paga ao grupo. “O núcleo mais objetivo da acusação está no encadeamento dos pagamentos”, observou Nancy Andrighi.

Contratos teriam sido usados para disfarçar pagamentos

A relatora também destacou dois contratos de parceria advocatícia firmados entre Rui Carlos Barata Lima Filho e Júlio César Cavalcanti Ferreira. Um deles teria objeto mais amplo, enquanto o segundo estaria relacionado especificamente a um dos recursos de apelação mencionados na denúncia.

Para o MPF, os documentos teriam sido utilizados para dar aparência de legalidade aos pagamentos que, segundo a acusação, correspondiam à vantagem indevida. Nancy Andrighi ressaltou que os elementos apresentados ainda não comprovam definitivamente a finalidade criminosa das movimentações financeiras. No entanto, avaliou que são suficientes para permitir o início do processo, durante o qual as provas serão examinadas com a participação da acusação e da defesa.

A Corte Especial também determinou o desmembramento do processo. Como Sandra Inês ocupava o cargo de desembargadora na época dos fatos, a acusação contra ela permanece no STJ em razão do foro por prerrogativa de função. Os demais envolvidos responderão em processos separados.

Ex-desembargadora foi condenada a 14 anos e deixou o Brasil

A nova denúncia surge poucas semanas depois de Sandra Inês ser condenada pelo STJ em outro processo da Operação Faroeste. Em 4 de novembro de 2026, a Corte Especial fixou pena de 14 anos e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Na mesma ação, o filho dela, Vasco Rusciolelli Azevedo, foi condenado a 13 anos e 11 meses de prisão. O processo apurou a participação dos dois em um esquema de negociação de decisões judiciais para favorecer uma empresa do setor agropecuário em disputas de terras no oeste baiano.

A condenação também determinou a perda do cargo público de Sandra Inês, com a cassação da aposentadoria compulsória e dos benefícios vinculados. Após a decisão, o Ministério Público Federal informou que a ex-desembargadora e o filho haviam deixado o Brasil com destino a Lisboa, em Portugal. O deslocamento foi considerado descumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça.