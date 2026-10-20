LUTO

Professor Bira, referência na valorização da história de Salvador, morre aos 51 anos

Ubiraci Carlúcio lecionou por mais de duas décadas em Salvador

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:20

Professor Bira Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morreu, nesta terça-feira (20), o professor e geógrafo Ubiraci Carlúcio, conhecido como Professor Bira, aos 51 anos. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por amigos e familiares.

Em nota, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) lamentou a perda. “Bira era uma pessoa muito querida, generosa e comprometida com a valorização da nossa história. Sua presença e sua forma afetuosa de compartilhar conhecimento deixaram marcas em todos nós. Sentiremos muito sua falta”, afirmou Fernando Guerreiro, presidente da FGM.

A trajetória de Bira junto à FGM começou em 2024, quando passou a contribuir com o Circuito #Reconectar, iniciativa de educação patrimonial da Prefeitura de Salvador, por meio da fundação. Desde então, tornou-se uma referência nas formações de guias turísticos, professores e estudantes da rede municipal, compartilhando conhecimentos sobre a geografia, a história e o patrimônio de Salvador a partir de perspectivas decoloniais e antirracistas.

Professor Bira 1 de 9

Em agosto deste ano, também participou da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural, ministrando uma aula a bordo de uma escuna pela Baía de Todos-os-Santos.

“Bira construiu conosco uma relação de diálogo e parceria, contribuindo de maneira especial para a educação patrimonial e para um olhar mais crítico sobre Salvador. Sua gentileza, seu conhecimento e seu afeto permanecerão na memória de todos que caminharam com ele”, destacou Vagner Rocha, diretor de Patrimônio Cultural da FGM.

Natural de Salvador, o professor Bira formou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele era mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e professor do Instituto Federal da Bahia (Ifba).