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Professor Bira, referência na valorização da história de Salvador, morre aos 51 anos

Ubiraci Carlúcio lecionou por mais de duas décadas em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:20

Professor Bira
Professor Bira Crédito: Reprodução/Redes sociais

Morreu, nesta terça-feira (20), o professor e geógrafo Ubiraci Carlúcio, conhecido como Professor Bira, aos 51 anos. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por amigos e familiares. 

Em nota, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) lamentou a perda. “Bira era uma pessoa muito querida, generosa e comprometida com a valorização da nossa história. Sua presença e sua forma afetuosa de compartilhar conhecimento deixaram marcas em todos nós. Sentiremos muito sua falta”, afirmou Fernando Guerreiro, presidente da FGM.

A trajetória de Bira junto à FGM começou em 2024, quando passou a contribuir com o Circuito #Reconectar, iniciativa de educação patrimonial da Prefeitura de Salvador, por meio da fundação. Desde então, tornou-se uma referência nas formações de guias turísticos, professores e estudantes da rede municipal, compartilhando conhecimentos sobre a geografia, a história e o patrimônio de Salvador a partir de perspectivas decoloniais e antirracistas.

Professor Bira

Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
Professor Bira por Reprodução/Instagram
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Professor Bira por Reprodução/Instagram

Em agosto deste ano, também participou da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural, ministrando uma aula a bordo de uma escuna pela Baía de Todos-os-Santos.

“Bira construiu conosco uma relação de diálogo e parceria, contribuindo de maneira especial para a educação patrimonial e para um olhar mais crítico sobre Salvador. Sua gentileza, seu conhecimento e seu afeto permanecerão na memória de todos que caminharam com ele”, destacou Vagner Rocha, diretor de Patrimônio Cultural da FGM.

Natural de Salvador, o professor Bira formou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele era mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e professor do Instituto Federal da Bahia (Ifba). 

O sepultamento está marcado para a esta quarta-feira (21), às 15h, no Cemitério Campo Santo, na Federação.

Tags:

Salvador

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