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Professor da Uneb condecorado com Medalha Zumbi dos Palmares morre em Salvador

Docente foi reconhecido pela trajetória acadêmica, atuação na advocacia e militância antirracista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:16

Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho Crédito: Reprodução

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) comunicou, nesta terça-feira (26), a morte do professor Augusto Sérgio São Bernardo, conhecido como Serginho. Docente do Departamento de Ciências Humanas, no Campus I da instituição, ele também ocupava o cargo de assessor-chefe da Reitoria.

Além da trajetória acadêmica, Sérgio São Bernardo teve atuação marcante na defesa dos direitos da população negra e no combate ao racismo. Poeta e militante do movimento negro, ele também foi coordenador de Diversidade e Inclusão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA).

Em 2023, a Câmara Municipal de Salvador reconheceu sua trajetória ao conceder a Medalha Zumbi dos Palmares. São Bernardo também integrava o Conselho do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. 

Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho

Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
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Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução
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Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho por Reprodução

A deputada estadual Olívia Santana lamentou a morte do professor e destacou sua trajetória de militância. “Lamento profundamente a passagem do professor da UNEB, Sérgio São Bernardo, nosso querido Serginho. Ele era militante do movimento negro e deu sua contribuição ao enfrentamento ao racismo”, escreveu nas redes sociais.

Em nota, a Uneb afirmou que Sérgio fez de seus conhecimentos e de sua palavra instrumentos de transformação social. “Sua presença, sua inteligência, sua sensibilidade e seu compromisso com a valorização da diversidade deixam um legado que ultrapassa os espaços profissionais que ocupou”, disse a universidade.

A presidente da OAB-BA, Daniela Borges, também prestou homenagem ao professor e destacou sua contribuição para a promoção da igualdade racial e a democratização do sistema de Justiça. “Além de ser um aguerrido militante do movimento negro e da luta antirracista, Sérgio São Bernardo teve participação de destaque na OAB Bahia”, afirmou.

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