LUTO

Professor da Uneb condecorado com Medalha Zumbi dos Palmares morre em Salvador

Docente foi reconhecido pela trajetória acadêmica, atuação na advocacia e militância antirracista

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 11:16

Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho Crédito: Reprodução

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) comunicou, nesta terça-feira (26), a morte do professor Augusto Sérgio São Bernardo, conhecido como Serginho. Docente do Departamento de Ciências Humanas, no Campus I da instituição, ele também ocupava o cargo de assessor-chefe da Reitoria.

Além da trajetória acadêmica, Sérgio São Bernardo teve atuação marcante na defesa dos direitos da população negra e no combate ao racismo. Poeta e militante do movimento negro, ele também foi coordenador de Diversidade e Inclusão da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA).

Em 2023, a Câmara Municipal de Salvador reconheceu sua trajetória ao conceder a Medalha Zumbi dos Palmares. São Bernardo também integrava o Conselho do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Augusto Sérgio dos Santos de São Bernardo, o Serginho 1 de 9

A deputada estadual Olívia Santana lamentou a morte do professor e destacou sua trajetória de militância. “Lamento profundamente a passagem do professor da UNEB, Sérgio São Bernardo, nosso querido Serginho. Ele era militante do movimento negro e deu sua contribuição ao enfrentamento ao racismo”, escreveu nas redes sociais.

Em nota, a Uneb afirmou que Sérgio fez de seus conhecimentos e de sua palavra instrumentos de transformação social. “Sua presença, sua inteligência, sua sensibilidade e seu compromisso com a valorização da diversidade deixam um legado que ultrapassa os espaços profissionais que ocupou”, disse a universidade.