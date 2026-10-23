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Profissionais de arquitetura e decoração da Bahia são premiados durante evento em Salvador

Mais de 40 profissionais foram reconhecidos pelo Grupo Mais Decor em cinco categorias, com metas de compras entre R$ 80 mil e R$ 500 mil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:50

Categoria Ouro
Categoria Ouro Crédito: Leve Criativa

Mais de 40 profissionais de arquitetura e decoração da Bahia foram reconhecidos durante a sexta edição da Noite dos Premiados, promovida pelo Grupo Mais Decor na quarta-feira (21), em Salvador. A premiação contemplou 30 escritórios que atingiram metas de compras nas lojas da associação ao longo do terceiro ciclo do ano.

A cerimônia ocorreu no restaurante Silva Cozinha, na Rua Chile, com condução da jornalista Camila Oliveira. Arquitetos, designers, lojistas e parceiros participaram do evento, que integra a programação da associação.

A premiação é dividida em cinco categorias, definidas de acordo com o cumprimento de metas: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante. Conforme regras do grupo. Cada arquiteto, designer ou decorador deve ser associado para poder participar da iniciativa.

Evento premiou arquitetos e designers

Categoria Platina por Leve Criativa
Categoria Bronze_Mais Decor por Leve Criativa
Categoria Prata Mais por Leve Criativa
Categoria Ouro por Leve Criativa
Categoria Diamante por Leve Criativa
Noite dos Premiados por Leve Criativa
Noite dos Premiados por Leve Criativa
Noite dos Premiados por Leve Criativa
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Categoria Platina por Leve Criativa

Segundo Yve Góes, integrante da comissão organizadora, a proposta permite reconhecer profissionais com diferentes volumes de atuação. “Não é uma associação em que apenas os maiores ou quem compra mais ganha. O profissional precisa cumprir a própria meta. Bateu a meta, é premiado. Como temos cinco categorias, ele pode atingir a primeira e continuar buscando as seguintes dentro daquele ciclo de três meses”, explicou.

Além dos três nomes que chegaram à faixa Diamante, Nonato Arquitetura, Fernanda Gois e Mariana Cumming foram reconhecidos na categoria Platina.

Na Ouro, os premiados foram Maré Arquitetos, BC Arquitetura, Marbbo Arquitetura, Isabela de Andrade, Carol Borges, Andréas, Biantto Arquitetura e Engenharia e Flacy Andrade.

A categoria Prata contemplou Spínola Garcez Arquitetura, Luana Gaspar, DaKa – Daiana Magalhães & Kátia Ribeiro, Shirlei Sousa, Tatiana Mazzafera, Rodolfo Boaventura, MB + Arquitetos e Fabrício Porto, Camilo Baiardi e Almeida Caldas Arquitetura.

Já na Bronze, receberam o reconhecimento Milla Holtz & Bruno Sgrillo, Rosy Oliveira, Renda Estúdio, MLA Arquitetura, Juliana Vilas-Bôas, Aurea Matheus e Amanda Lessa.

O total de profissionais premiados superou o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 24. A primeira edição, realizada em abril de 2024, havia reconhecido três participantes. O Grupo Mais Decor foi criado em janeiro daquele ano e, segundo Olivia Zanetti, também da comissão organizadora, reúne atualmente 22 lojas e cerca de 1.100 arquitetos cadastrados.

Voltada aos setores de arquitetura, decoração e construção, a associação mantém uma agenda de premiações e encontros de relacionamento. A programação também inclui uma celebração de verão, em janeiro, e um arraiá após o encerramento do ciclo de junho.

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