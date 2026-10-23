RECONHECIMENTO

Profissionais de arquitetura e decoração da Bahia são premiados durante evento em Salvador

Mais de 40 profissionais foram reconhecidos pelo Grupo Mais Decor em cinco categorias, com metas de compras entre R$ 80 mil e R$ 500 mil

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:50

Categoria Ouro Crédito: Leve Criativa

Mais de 40 profissionais de arquitetura e decoração da Bahia foram reconhecidos durante a sexta edição da Noite dos Premiados, promovida pelo Grupo Mais Decor na quarta-feira (21), em Salvador. A premiação contemplou 30 escritórios que atingiram metas de compras nas lojas da associação ao longo do terceiro ciclo do ano.

A cerimônia ocorreu no restaurante Silva Cozinha, na Rua Chile, com condução da jornalista Camila Oliveira. Arquitetos, designers, lojistas e parceiros participaram do evento, que integra a programação da associação.

A premiação é dividida em cinco categorias, definidas de acordo com o cumprimento de metas: Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante. Conforme regras do grupo. Cada arquiteto, designer ou decorador deve ser associado para poder participar da iniciativa.

Evento premiou arquitetos e designers 1 de 8

Segundo Yve Góes, integrante da comissão organizadora, a proposta permite reconhecer profissionais com diferentes volumes de atuação. “Não é uma associação em que apenas os maiores ou quem compra mais ganha. O profissional precisa cumprir a própria meta. Bateu a meta, é premiado. Como temos cinco categorias, ele pode atingir a primeira e continuar buscando as seguintes dentro daquele ciclo de três meses”, explicou.

Além dos três nomes que chegaram à faixa Diamante, Nonato Arquitetura, Fernanda Gois e Mariana Cumming foram reconhecidos na categoria Platina.

Na Ouro, os premiados foram Maré Arquitetos, BC Arquitetura, Marbbo Arquitetura, Isabela de Andrade, Carol Borges, Andréas, Biantto Arquitetura e Engenharia e Flacy Andrade.

A categoria Prata contemplou Spínola Garcez Arquitetura, Luana Gaspar, DaKa – Daiana Magalhães & Kátia Ribeiro, Shirlei Sousa, Tatiana Mazzafera, Rodolfo Boaventura, MB + Arquitetos e Fabrício Porto, Camilo Baiardi e Almeida Caldas Arquitetura.

Já na Bronze, receberam o reconhecimento Milla Holtz & Bruno Sgrillo, Rosy Oliveira, Renda Estúdio, MLA Arquitetura, Juliana Vilas-Bôas, Aurea Matheus e Amanda Lessa.

O total de profissionais premiados superou o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 24. A primeira edição, realizada em abril de 2024, havia reconhecido três participantes. O Grupo Mais Decor foi criado em janeiro daquele ano e, segundo Olivia Zanetti, também da comissão organizadora, reúne atualmente 22 lojas e cerca de 1.100 arquitetos cadastrados.