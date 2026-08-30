CAPITAL HISTÓRICA

Programa vai recuperar prédios históricos na Barroquinha e Baixa dos Sapateiros

Projeto será lançado nesta segunda-feira (31) pela Prefeitura de Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:58

Projeto será lançado no final de linha na Barroquinha Crédito: Google Street View

O Programa Fachadas da Memória promete recuperar prédios da Barroquinha e da Baixa dos Sapateiros. O projeto será lançado pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira (31).

O lançamento ocorre a partir das 9h, no final de linha da Baixa dos Sapateiros, na Barroquinha, onde serão iniciados os serviços de recuperação das fachadas.

O Programa Fachadas da Memória tem como foco a valorização, a preservação e a proteção das edificações históricas da cidade.