Programa vai recuperar prédios históricos na Barroquinha e Baixa dos Sapateiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:58
O Programa Fachadas da Memória promete recuperar prédios da Barroquinha e da Baixa dos Sapateiros. O projeto será lançado pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira (31).
O lançamento ocorre a partir das 9h, no final de linha da Baixa dos Sapateiros, na Barroquinha, onde serão iniciados os serviços de recuperação das fachadas.
O Programa Fachadas da Memória tem como foco a valorização, a preservação e a proteção das edificações históricas da cidade.
Além do prefeito Bruno Reis, participam do lançamento do programa o secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Sosthenes Macêdo, e a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.