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Programa vai recuperar prédios históricos na Barroquinha e Baixa dos Sapateiros

Projeto será lançado nesta segunda-feira (31) pela Prefeitura de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:58

Projeto será lançado no final de linha da Baixa dos Sapateiros, na Barroquinha
Projeto será lançado no final de linha na Barroquinha Crédito: Google Street View

O Programa Fachadas da Memória promete recuperar prédios da Barroquinha e da Baixa dos Sapateiros. O projeto será lançado pela Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira (31).

O lançamento ocorre a partir das 9h, no final de linha da Baixa dos Sapateiros, na Barroquinha, onde serão iniciados os serviços de recuperação das fachadas.

O Programa Fachadas da Memória tem como foco a valorização, a preservação e a proteção das edificações históricas da cidade.

Além do prefeito Bruno Reis, participam do lançamento do programa o secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Sosthenes Macêdo, e a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

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