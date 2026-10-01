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Programação gratuita de Dia das Crianças em Salvador terá Fazendinha e oficinas

Atividade acontece neste sábado no Vitória Boulevard e não exige inscrição prévia

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:02

RedeMix transforma Dia das Crianças em experiência lúdica gratuita de brincar e convivência em Salvador Crédito: Divulgação

Brincar, criar, experimentar e compartilhar momentos de qualidade em família. A RedeMix abre a programação do mês das crianças neste sábado (3), com uma experiência gratuita no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, em Salvador. Das 15h às 18h, a praça de alimentação do shopping recebe uma Fazendinha especialmente criada para o público infantil, com estações de brincadeira livre e oficina criativa.

Realizada pela RedeMix e pelo Vitória Boulevard e produzida pela Bandô Entretenimento, a ação foi planejada como um espaço de convivência e imaginação, no qual as crianças poderão participar de diferentes experiências lúdicas. Tirolez, Danoninho, Bauducco, Pão de Queijo Rita Borges e FruteCon apoiam a iniciativa como marcas parceiras.

RedeMix transforma Dia das Crianças em experiência lúdica gratuita de brincar e convivência em Salvador 1 de 8

A programação é aberta ao público e não exige inscrição prévia. O acesso à oficina será por ordem de chegada, e o espaço tem capacidade para receber até 60 crianças simultaneamente, com revezamento ao longo das três horas de evento.

Para a RedeMix, o evento também faz parte de uma estratégia de relacionamento que amplia os pontos de contato com os consumidores, especialmente em datas de forte conexão afetiva com as famílias.

“O supermercado está presente em muitos momentos da vida de uma família. É onde se escolhe o que vai para a mesa, onde se encontram produtos para a rotina, para uma celebração ou para receber alguém. Queremos ampliar essa relação e criar oportunidades de convivência que façam sentido para o nosso público. O Dia das Crianças é uma dessas ocasiões em que podemos proporcionar uma experiência para pais e filhos e fortalecer uma conexão que já existe no cotidiano”, diz o sócio-administrador da RedeMix, João Cláudio Andrade Nunes.

O período dedicado às crianças também movimenta categorias específicas nas lojas da rede. Os consumidores podem acompanhar ofertas e benefícios por meio do programa de relacionamento Clube Meu RedeMix.

A programação especial terá ainda uma segunda edição no dia 17 de outubro, das 16h às 19h, na unidade RedeMix Alphaville, conforme calendário divulgado pela empresa.

Serviço

Dia das Crianças RedeMix – Especial Fazendinha

Data: 3 de outubro de 2026, sábado

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça de Alimentação do Vitória Boulevard, Corredor da Vitória, Salvador

Acesso: gratuito, sem inscrição prévia, por ordem de chegada

Capacidade: até 60 crianças simultaneamente, com revezamento

Realização: RedeMix e Vitória Boulevard

Parceiros: Tirolez, Danoninho, Bauducco, Pão de Queijo Rita Borges e FruteCon

Produção e créditos das imagens: Bandô Entretenimento