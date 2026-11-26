OPERAÇÃO FAROESTE

Propina de R$ 86 mil: desembargadora baiana teria usado gabinete para favorecer empresa em disputa de R$ 10 milhões

Segundo denúncia do MPF, Sandra Inês teria permitido que intermediários utilizassem a estrutura de seu gabinete para viabilizar o pagamento da vantagem indevida

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:38

Sandra Inês Rusciolelli foi condenada a 14 anos e 20 dias de prisão Crédito: Reprodução/STJ

Uma negociação de propina de R$ 86 mil teria ocorrido dentro do gabinete da então desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo. A informação consta em uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF), recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tornou a magistrada aposentada ré em uma nova ação penal.

Segundo a acusação, o dinheiro teria sido negociado para garantir uma decisão favorável a uma empresa agrícola em um recurso relacionado a uma cobrança judicial de aproximadamente R$ 10 milhões. O suposto esquema envolveria o filho da desembargadora, Vasco Rusciolelli Azevedo, e os advogados Rui Carlos Barata Lima Filho e Júlio César Cavalcanti Ferreira.

Sandra Inês e o filho foram condenados pelo STJ 1 de 5

O episódio é mais um desdobramento da Operação Faroeste, investigação que revelou um esquema de comercialização de decisões judiciais na Bahia. A nova denúncia foi recebida pelo STJ em 18 de novembro de 2026 e trata de fatos diferentes daqueles que levaram à condenação anterior de Sandra Inês.

Como teria ocorrido a negociação

De acordo com o MPF, os fatos teriam acontecido entre março e outubro de 2019. A empresa agrícola buscava uma decisão favorável em um recurso judicial, e a vantagem indevida teria sido articulada por meio de intermediários. A denúncia aponta que Sandra Inês teria permitido o uso da estrutura de seu gabinete para a atuação dos envolvidos, mesmo sabendo da existência do suposto acordo ilícito. Em troca da vantagem financeira, ela teria votado a favor da empresa.

A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, considerou que depoimentos, documentos e registros de movimentações financeiras reunidos na investigação apresentam indícios suficientes para justificar a abertura da ação penal. A ministra rejeitou o argumento de que a denúncia seria inepta, ou seja, de que não descreveria adequadamente os fatos atribuídos à ex-desembargadora. “O núcleo mais objetivo da acusação está no encadeamento dos pagamentos”, observou Nancy Andrighi.

Contratos teriam sido usados para dar aparência legal aos pagamentos

A investigação também identificou dois contratos de parceria advocatícia firmados entre Rui Carlos Barata Lima Filho e Júlio César Cavalcanti Ferreira. Um deles teria objeto mais amplo, enquanto o outro estaria relacionado especificamente a um dos recursos de apelação mencionados na denúncia.

Segundo o MPF, os documentos teriam sido utilizados para dar aparência de legalidade ao pagamento da suposta vantagem indevida. A relatora ressaltou que os elementos apresentados ainda não comprovam definitivamente a finalidade criminosa das movimentações financeiras. No entanto, avaliou que são suficientes para permitir o início da ação penal, durante a qual as circunstâncias deverão ser esclarecidas sob contraditório.

A Corte Especial determinou o desmembramento do processo. Com isso, apenas a acusação contra Sandra Inês permanecerá no STJ, em razão do foro por prerrogativa de função que ela possuía à época dos fatos. Os demais envolvidos responderão em processos separados.

Ex-desembargadora foi condenada a 14 anos e é procurada pela Interpol

A nova denúncia surge poucas semanas depois de Sandra Inês ser condenada pelo STJ a 14 anos e 20 dias de prisão, em regime inicial fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em outro processo da Operação Faroeste. Na mesma ação, o filho dela, Vasco Rusciolelli Azevedo, foi condenado a 13 anos e 11 meses de prisão. O processo apurou a participação dos dois em um esquema de negociação de decisões judiciais para favorecer uma empresa do setor agropecuário em disputas de terras no oeste baiano.

Após a condenação, Sandra Inês e o filho deixaram o Brasil com destino a Lisboa, em Portugal. O STJ decretou a prisão preventiva dos dois e determinou a inclusão de seus nomes na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo internacional utilizado para localizar pessoas procuradas pela Justiça.