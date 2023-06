Protagonismo negro: AfroEstima forma 900 afroempreendedores para atuarem no turismo da cidade

A formatura aconteceu no Espaço Cine Metha Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador. Entre eles estava a afroempreendedora Márcia Meireles, de 36 anos. Ela é a fundadora e proprietária da TiarÁfrica (@tiarafrica), uma loja virtual de turbantes incrementados com materiais para facilitar as amarrações. No currículo dela há um catálogo com mais de 10 modelos do acessório e passagens por diversos eventos e feiras de empreendedorismo.

Apesar de já ter experiência no mercado, passar pelo AfroEstima Salvador fez Márcia entender a importância do negócio dela, além de como se posicionar para continuar crescendo. “O turbante não é só um acessório que você coloca na cabeça. Ele tem uma história, um porquê. Cada estampa vem de uma área de África e diz alguma coisa. A venda deve estar sempre entrelaçada a cultura e a história do meu produto”, destacou a dona do TiarÁfrica. Márcia produz turbantes artesanalmente (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO) O AfroEstima Salvador faz parte de um conjunto de ações do Plano de Desenvolvimento do Afroturismo, realizado pela Prefeitura. O time que faz o projeto acontecer é formado pela Secretaria Municipal da Reparação (Semur), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) com o Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur) e do consórcio de empresas IRIS - Instituto de Responsabilidade e Investimento Social, Gettin Tecnologia e Topos Tecnologia. Segundo a secretária da Semur, Ivete Sacramento, o empresário negro deve saber que é parte importante da economia de Salvador. “Além de visibilizar, capacitar e oferecer os instrumentos para que esse empreendedor se insira, de fato, na economia do turismo brasileiro, estamos tratando de valorizar a produção do negro soteropolitano”, enfatizou. Empreendedores formandos do AfroEstima (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO) Os afroempreendedores formados nesta sexta (2) são dos grupos do ciclo dois e três do programa, que começou em agosto de 2022. Todos eles receberam o certificado das mãos da secretária e da diretora da Secult, Maylla Pita. “O certificado é um detalhe. Ele nos coloca, enquanto poder público, em um lugar ainda mais desafiador, que é pensar como vamos garantir o acesso a espaço de comercialização e estimular o aumento de competitividade para além da certificação”, disse Maylla. Maylla Pita (à esquerda) e Ivete Sacramento entregam certificado à Agnoell Crioulo (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO) O projeto é voltado para todos os afroempreendedores da cadeia do turismo, como baianas, capoeiristas, feirantes, ambulantes e outros. As atividades trabalham conhecimentos teóricos, analíticos e práticos nas áreas de cultura afro, turismo, empreendedorismo e marketing digital para desenvolver negócios sustentáveis.