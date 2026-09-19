MOBILIDADE

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular

Mais de 140 linhas serão contempladas nesta primeira etapa, que prevê a distribuição de 326 ônibus entre as empresas Plataforma e Ottrans



Lucas Pereira

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:13

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular Crédito: Foto: Betto Jr. / Secom PMS

Mais de 140 linhas de ônibus de Salvador serão contempladas na primeira etapa de distribuição dos novos veículos entregues pela Prefeitura neste sábado (19). Ao todo, 326 ônibus com ar-condicionado serão distribuídos entre as empresas Plataforma e Ottrans, beneficiando passageiros de cerca de 180 bairros da capital baiana.

Entre as regiões que receberão os novos veículos estão Alto de Coutos, Plataforma, São João do Cabrito, Alto do Cabrito, Alto da Terezinha, Vista Alegre e Base Naval. A lista também inclui bairros como Parque São Cristóvão, Itapuã, Praia do Flamengo, Stella Maris, Brotas e Ribeira.

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Quais bairros vão receber os novos ônibus?

Também estão entre as áreas beneficiadas Mata Escura, Tancredo Neves, Jardim Santo Inácio, Sussuarana, Cabula, Doron, Fazenda Grande do Retiro, Capelinha e Alto do Peru. Na região da orla e do miolo de Salvador, os veículos também vão circular por áreas como Boca do Rio, Marback, Cajazeiras e Boca da Mata, entre outros bairros.

A distribuição faz parte do processo de renovação da frota anunciado pela Prefeitura. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), Salvador deve chegar ao fim de 2026 com quase 80% da frota equipada com ar-condicionado.

Todas as estações de transbordo terão linhas beneficiadas

As cinco estações de transbordo de Salvador também terão linhas contempladas pela renovação. São elas Lapa, Mussurunga, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras. Os novos veículos contam com ar-condicionado, motor Euro 6 e letreiro traseiro para identificação da linha. O padrão Euro 6 é voltado à redução da emissão de poluentes, enquanto o letreiro traseiro facilita a identificação do ônibus por passageiros que aguardam nos pontos.

A entrega dos 326 veículos ocorreu neste sábado (19), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença do prefeito, do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e outras autoridades. A renovação não termina com os veículos entregues nesta primeira etapa. Outros ônibus devem chegar até o fim de 2026, enquanto os últimos estão previstos para o primeiro semestre de 2027.