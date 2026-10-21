JUSTIÇA

Quarto acusado de envolvimento no assassinato de Mãe Bernadete vai a julgamento hoje

Sérgio Ferreira de Jesus também é apontado como responsável por indicar caminho para comparsas e receber celulares roubados no crime

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:03

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças Crédito: Reprodução

Apontado como instigador do assassinato de Mãe Bernadete e acusado de orientar os executores sobre o caminho para chegar à líder quilombola, Sérgio Ferreira de Jesus vai a júri popular nesta quarta-feira (21), em Salvador. A sessão está marcada para as 8h, no Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, sob a condução da juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos.

Segundo a acusação, Sérgio teria incentivado o crime depois de um desentendimento provocado por uma bronca da ialorixá. Além de indicar a rota aos assassinos, ele teria recebido os celulares roubados da vítima e de familiares no dia do homicídio.

Mãe Bernadete foi morta aos 72 anos, em 17 de agosto de 2023, dentro de casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A Polícia Civil concluiu que o assassinato estava relacionado à atuação da líder contra os interesses do tráfico de drogas na comunidade.

Caso Mãe Bernadete 1 de 116

Dos cinco acusados de participação no crime, três já foram julgados e condenados. O mais recente foi Josevan Dionísio dos Santos, acusado de efetuar disparos contra a vítima. No último dia 13 de outubro, ele recebeu pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Outros dois réus foram condenados em uma sessão realizada nos dias 13 e 14 de abril deste ano. Arielson da Conceição dos Santos, apontado como executor, recebeu pena de 40 anos, cinco meses e 22 dias de reclusão. Já Marílio dos Santos, identificado como mandante, foi condenado a 29 anos e nove meses. Ele morreu dois dias depois do julgamento.

Com o júri de Sérgio, restará sem julgamento Ydney Carlos Santos de Jesus, suspeito de auxiliar no planejamento do assassinato. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o processo referente a ele aguarda o trânsito em julgado e ainda não há data marcada para a sessão.

A decisão sobre a condenação ou absolvição de Sérgio caberá a sete jurados, sorteados entre os 25 cidadãos convocados para o Tribunal do Júri. Em caso de condenação, a pena será fixada pela magistrada.