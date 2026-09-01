SEM LUZ

Quatro bairros de Salvador ficam sem energia nesta terça-feira (1º); saiba quais

Suspensão faz parte dos desligamentos temporários programados pela Neoenergia Coelba

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:28

Neoenergia Coelba Crédito: Ascom - Neoenergia Coelba

Moradores de quatro bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados pela Neoenergia Coelba para esta terça-feira (1º). A suspensão do fornecimento ocorre em horários diferentes e atinge apenas os endereços indicados pela concessionária.

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista 1 de 6

Confira:

São Cristóvão

Horário: das 7h às 16h

Endereço: Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos.

Itapuã

Horário: das 10h às 16h

Endereços: Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Avenida das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental.

Jardim Placaford

Horário: das 10h às 16h

Endereços: Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores.

Piatã

Horário: das 10h às 16h