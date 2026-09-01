Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:28
Moradores de quatro bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados pela Neoenergia Coelba para esta terça-feira (1º). A suspensão do fornecimento ocorre em horários diferentes e atinge apenas os endereços indicados pela concessionária.
Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista
São Cristóvão
Horário: das 7h às 16h
Endereço: Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos.
Itapuã
Horário: das 10h às 16h
Endereços: Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Professor Souza Brito, Rua Aristides Milton, Rua Calazans Neto, Estrada do Farol, Rua Farol de Itapuã, Rua Nova Canaã, Avenida das Dunas, Rua Carlos Drummond de Andrade e Jardim Encantamento Área Ambiental.
Jardim Placaford
Horário: das 10h às 16h
Endereços: Rua São João do Jardim Piatã, Rua Camuripeba, Rua Sargento Orlando Ramos e Rua Encontro das Árvores.
Piatã
Horário: das 10h às 16h
Endereços: Rua Camuripeba e Rua Carapeba.