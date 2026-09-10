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Quatro bairros de Salvador terão corte de energia nesta quinta-feira (10)

Interrupções temporárias acontecem para serviços de manutenção preventiva e reforço na rede elétrica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:10

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Quatro bairros de Salvador terão desligamentos programados de energia elétrica nesta quinta-feira (10). A interrupção temporária no fornecimento ocorre em razão de serviços de manutenção preventiva e reforço na rede de energia.

20 bairros de Salvador terão cortes de energia nesta semana; saiba quais e quando

Domingo (6) Os cortes previstos para este domingo atingem os seguintes bairros: Dois de Julho — Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30; Canela — Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h; Calçada — diversos endereços, incluindo Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h; Caminho das Árvores — Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h; Santo Antônio — Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h; Federação — diversos endereços da Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h; Trobogy — Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h. por Divulgação
Terça-feira (8) Na terça-feira, os desligamentos estão previstos para: Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56; Amaralina — Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h; Nordeste de Amaralina — diversos endereços, incluindo Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h; Santa Cruz — diversos endereços, incluindo Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h; Santa Teresa — Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h; Areia Branca — Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h. por Divulgação
Quarta-feira (9) Os bairros com desligamentos previstos para quarta são: Pituba — ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h; Candeal — Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h; Barra — Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30; Caminho das Árvores — Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h; Cassange — Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h; Stella Maris — Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h. por Arisson Marinho
Quinta-feira (10) Na quinta-feira, os desligamentos devem atingir: Novo Horizonte — Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30; Bairro da Paz — Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h; Costa Azul — diversos endereços, incluindo Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h; Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 46, das 10h às 16h. por Ascom - Neoenergia Coelba
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Domingo (6) Os cortes previstos para este domingo atingem os seguintes bairros: Dois de Julho — Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30; Canela — Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h; Calçada — diversos endereços, incluindo Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h; Caminho das Árvores — Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h; Santo Antônio — Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h; Federação — diversos endereços da Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h; Trobogy — Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h. por Divulgação

Confira os locais e horários:

Novo Horizonte — Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30;

Bairro da Paz — Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h;

Costa Azul — diversos endereços, incluindo Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h;

Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 46, das 10h às 16h.

Os Desligamentos Programados são realizados pela Neoenergia para permitir intervenções mais complexas na rede elétrica. As interrupções são comunicadas previamente aos consumidores e seguem regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As ações estão previstas na Resolução nº 1.000 da Aneel. O artigo 436 determina que consumidores e centrais geradoras sejam avisados sobre as datas e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações.

Tags:

Energia

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