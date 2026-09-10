SEM LUZ

Quatro bairros de Salvador terão corte de energia nesta quinta-feira (10)

Interrupções temporárias acontecem para serviços de manutenção preventiva e reforço na rede elétrica

Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:10

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Quatro bairros de Salvador terão desligamentos programados de energia elétrica nesta quinta-feira (10). A interrupção temporária no fornecimento ocorre em razão de serviços de manutenção preventiva e reforço na rede de energia.

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Confira os locais e horários:

Novo Horizonte — Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30;

Bairro da Paz — Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h;

Costa Azul — diversos endereços, incluindo Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h;

Pituba — Avenida Professor Magalhães Neto, 46, das 10h às 16h.

Os Desligamentos Programados são realizados pela Neoenergia para permitir intervenções mais complexas na rede elétrica. As interrupções são comunicadas previamente aos consumidores e seguem regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).