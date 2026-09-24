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Quatro integrantes da Bamor vão a júri popular por ataque com explosivos contra ônibus do Bahia

Acusados são apontados pelo MP-BA como responsáveis por lançar explosivos contra ônibus que levava jogadores para a Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:52

Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego Crédito: Reprodução

Quatro integrantes da torcida organizada Bamor serão julgados pelo Tribunal do Júri pela acusação de participação no ataque ao ônibus que levava jogadores do Bahia para a Arena Fonte Nova, em fevereiro de 2022. A decisão de pronúncia foi proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador e considera que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam submetidos aos jurados.

O ataque aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, nas proximidades da Avenida Bonocô. Conforme a denúncia do Ministério Público da Bahia, um grupo formado pelos quatro acusados e outros três homens que não foram identificados teria utilizado dois veículos para acompanhar e aguardar a passagem do ônibus. Quando o veículo passou pelo local, artefatos explosivos foram lançados contra ele.

Os explosivos perfuraram a lateral do ônibus e atingiram os jogadores Danilo Fernandes e Matheus Bahia. Segundo a acusação, dois dos réus teriam sido responsáveis por arremessar os artefatos, enquanto os outros dois teriam dirigido os carros utilizados no deslocamento e na fuga.

Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego

Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução/TV Bahia
Matheus Bahia também ficou ferido por Reprodução
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução/TV Bahia
Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução
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Ataque quase deixou Danilo Fernandes cego por Reprodução

Entre os elementos analisados pela Justiça estão imagens periciadas, laudos de lesões corporais e do veículo, depoimentos de testemunhas e das vítimas, além dos interrogatórios dos acusados. Também foi identificado vestígio de pólvora em um dos automóveis relacionados ao grupo, segundo os laudos citados na decisão.

Ao analisar o processo, a juíza Gelzi Maria de Almeida Souza Matos entendeu que os elementos reunidos indicam, em tese, uma atuação coordenada entre os acusados. Para a magistrada, a forma como os explosivos teriam sido lançados contra um ônibus ocupado por diversas pessoas permite considerar a existência de indícios de dolo eventual, hipótese em que o agente assume o risco de produzir o resultado.

A denúncia aponta a prática de tentativa de homicídio qualificado por meio que poderia resultar em perigo comum, tendo os artefatos explosivos como elemento qualificante. A decisão de pronúncia não representa condenação: trata-se da etapa em que a Justiça reconhece que existem elementos suficientes para que o caso seja levado ao julgamento popular.

A sentença de pronúncia foi publicada em 15 de setembro e ainda pode ser contestada por meio de recurso. A data do Tribunal do Júri só poderá ser definida depois do trânsito em julgado da decisão. Os quatro acusados respondem ao processo em liberdade.

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Tags:

Júri Popular Ataque A Ônibus do Bahia Integrantes da Bamor

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