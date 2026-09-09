SALVADOR

Quatro jiboias são encontradas no entorno do presídio da Mata Escura

Serpentes foram resgatadas por equipes da Guarda Civil Municipal e encaminhadas ao Cetas do Inema para avaliação antes de serem devolvidas à natureza

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:46

Quatro jiboias são encontradas no entorno do presídio da Mata Escura Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (9), quatro jiboias foram encontradas no perímetro do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador. Os animais foram resgatados por equipes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda Civil Municipal.



De acordo com a Guarda Civil Municipal, as quatro serpentes foram capturadas em segurança e colocadas em caixas de transporte adequadas, para evitar estresse ou ferimentos.

Por se tratar de uma área urbana próxima à mata, o aparecimento desses animais reforça a importância da atuação técnica para evitar acidentes.