Quatro jiboias são encontradas no entorno do presídio da Mata Escura

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:46
Nesta quarta-feira (9), quatro jiboias foram encontradas no perímetro do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador. Os animais foram resgatados por equipes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda Civil Municipal.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, as quatro serpentes foram capturadas em segurança e colocadas em caixas de transporte adequadas, para evitar estresse ou ferimentos.
Por se tratar de uma área urbana próxima à mata, o aparecimento desses animais reforça a importância da atuação técnica para evitar acidentes.
Os répteis foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). No local, as jiboias passarão por avaliação veterinária e biológica completa antes de serem devolvidas ao habitat natural, em uma área de preservação.