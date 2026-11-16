CRIME

Quatro mulheres foram vítimas de sequestro no mesmo shopping de Salvador em 2026

Em março, uma idosa e suas duas filhas foram sequestradas e mantidas em cativeiro por 12 horas

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:06

Casos ocorreram no estacionamento do Salvador Shopping Crédito: Reprodução / Google

A jovem de 19 anos sequestrada na noite do último sábado (14), no estacionamento do Salvador Shopping e estuprada, foi a quarta vítima desse tipo de crime no local em 2026. Em março deste ano, outras três mulheres foram sequestradas no mesmo estacionamento e levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, onde permaneceram por cerca de 12 horas.

Na ocasião, uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um veículo enquanto estavam no estacionamento do centro de compras, localizado no bairro do Caminho das Árvores. Em seguida, as vítimas foram levadas para o cativeiro. O caso ocorreu no dia 15 de março.

A jovem de 19 anos sequestrada na noite de sábado foi levada em um Fiat Argo por um homem identificado por fontes policiais como Osmar Dias da Silva. Segundo as informações iniciais, a vítima sofreu violência sexual dentro do veículo.

Nesta segunda-feira (16), a Justiça da Bahia decidiu pela manutenção da prisão de Osmar, que permanece custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia e recebe cuidados médicos.

O suspeito foi baleado durante uma abordagem policial, após resistir à prisão. Antes de ser interceptado, ele tentou fugir em alta velocidade, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, o veículo acabou colidindo na pista.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o homem admitiu parcialmente ter abordado a jovem, subtraído objetos pessoais e obrigado a vítima a realizar um saque em um caixa eletrônico.

A jovem não conseguiu prestar depoimento porque estava sob atendimento médico, devido à gravidade das violências sofridas. Ela também precisou receber cuidados e medicamentos para prevenir possíveis infecções após a violência sexual.