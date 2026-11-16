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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:06
A jovem de 19 anos sequestrada na noite do último sábado (14), no estacionamento do Salvador Shopping e estuprada, foi a quarta vítima desse tipo de crime no local em 2026. Em março deste ano, outras três mulheres foram sequestradas no mesmo estacionamento e levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, onde permaneceram por cerca de 12 horas.
Na ocasião, uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um veículo enquanto estavam no estacionamento do centro de compras, localizado no bairro do Caminho das Árvores. Em seguida, as vítimas foram levadas para o cativeiro. O caso ocorreu no dia 15 de março.
Durante as buscas, a polícia abordou Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, companheira de Pedro Vitor Lima Sena Souza, apontado por fontes policiais como integrante da facção Bonde do Maluco (BDM) e conhecido pelos apelidos de “Mister”, “Surfista” ou “Noruega”. A mulher, que estaria em atitude suspeita, indicou o imóvel onde as vítimas eram mantidas em cativeiro e foi presa no dia seguinte ao sequestro.
No dia 26 de março, Domini Nery dos Santos, de 21 anos, e Kaike Araújo Caldas, de 22, suspeitos de participação no crime, morreram durante um confronto com a polícia. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido em 23 de abril. Já Demilson Sales das Neves, conhecido como Tutuca, é apontado como suspeito de ordenar o sequestro. Ele está preso no Conjunto Penal de Serrinha, no nordeste da Bahia.
A jovem de 19 anos sequestrada na noite de sábado foi levada em um Fiat Argo por um homem identificado por fontes policiais como Osmar Dias da Silva. Segundo as informações iniciais, a vítima sofreu violência sexual dentro do veículo.
Nesta segunda-feira (16), a Justiça da Bahia decidiu pela manutenção da prisão de Osmar, que permanece custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia e recebe cuidados médicos.
O suspeito foi baleado durante uma abordagem policial, após resistir à prisão. Antes de ser interceptado, ele tentou fugir em alta velocidade, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, o veículo acabou colidindo na pista.
Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o homem admitiu parcialmente ter abordado a jovem, subtraído objetos pessoais e obrigado a vítima a realizar um saque em um caixa eletrônico.
A jovem não conseguiu prestar depoimento porque estava sob atendimento médico, devido à gravidade das violências sofridas. Ela também precisou receber cuidados e medicamentos para prevenir possíveis infecções após a violência sexual.
Em nota, o Salvador Shopping informou que acompanha o caso e mantém contato com as equipes envolvidas para colaborar com a apuração.