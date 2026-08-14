PLATAFORMA

Quatro pessoas morrem após perseguição e troca de tiros com a PM no Subúrbio de Salvador

Suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa, segundo a SSP-BA

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:37

Quatro pessoas morrem após perseguição e troca de tiros no Subúrbio de Salvador Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (14) durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são três homens e uma mulher, que ainda não tiveram as identidades formalmente reveladas.

Segundo o registro da ocorrência na Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na região quando localizou os suspeitos. Segundo a corporação, eles teriam desobedecido à abordagem e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes.

Em vídeos compartilhados por populares nas redes sociais, é possível ver policiais militares correndo por uma rua em plena luz do dia e ouvir disparos. Em outra gravação, seis pessoas são flagradas correndo pelo interior do Cemitério Municipal de Plataforma.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa, cujo nome não foi divulgado.

Houve troca de tiros, e as vítimas foram encontradas feridas posteriormente. Elas chegaram a ser socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.