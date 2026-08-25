CRIME

Quatro suspeitos são presos ao invadir casa e fazer reféns durante ocupação no Nordeste de Amaralina

Suspeitos entraram em uma casa durante fuga após confronto com policiais e quatro reféns foram libertados sem ferimentos

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:58

Faccionados foram presos após PM cercar casa Crédito: SSP-BA

Quatro integrantes de uma facção criminosa foram presos após policiais militares cercarem uma casa onde eles haviam entrado durante uma fuga, na madrugada desta terça-feira (25), no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos mantinham reféns no imóvel, que foram libertados sem ferimentos após uma negociação conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A ação ocorreu na localidade da Chapada do Rio Vermelho, durante uma etapa da ação de ocupação da Operação Dominus Areae. Policiais do 30º BPM, da Rondesp Atlântico, do BPATAMO e de outras unidades especializadas faziam patrulhamento tático quando foram recebidos a tiros por criminosos.

Faccionados foram presos após PM cercar casa 1 de 5

Houve perseguição, e os quatro suspeitos entraram em uma residência. Diante da possibilidade de uma situação de cárcere privado, o BOPE foi acionado para seguir o protocolo previsto para esse tipo de ocorrência e iniciou uma negociação com os homens. Após a negociação, os quatro suspeitos se renderam e foram presos. As pessoas que estavam no imóvel foram libertadas e não sofreram ferimentos, segundo a PM.