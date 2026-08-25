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Quatro suspeitos são presos ao invadir casa e fazer reféns durante ocupação no Nordeste de Amaralina

Suspeitos entraram em uma casa durante fuga após confronto com policiais e quatro reféns foram libertados sem ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:58

Faccionados foram preso após PM cercar casa
Faccionados foram presos após PM cercar casa Crédito: SSP-BA

Quatro integrantes de uma facção criminosa foram presos após policiais militares cercarem uma casa onde eles haviam entrado durante uma fuga, na madrugada desta terça-feira (25), no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos mantinham reféns no imóvel, que foram libertados sem ferimentos após uma negociação conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A ação ocorreu na localidade da Chapada do Rio Vermelho, durante uma etapa da ação de ocupação da Operação Dominus Areae. Policiais do 30º BPM, da Rondesp Atlântico, do BPATAMO e de outras unidades especializadas faziam patrulhamento tático quando foram recebidos a tiros por criminosos.

Faccionados foram presos após PM cercar casa

Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA
Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA
Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA
Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA
Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA
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Faccionados foram presos após PM cercar casa por SSP-BA

Houve perseguição, e os quatro suspeitos entraram em uma residência. Diante da possibilidade de uma situação de cárcere privado, o BOPE foi acionado para seguir o protocolo previsto para esse tipo de ocorrência e iniciou uma negociação com os homens. Após a negociação, os quatro suspeitos se renderam e foram presos. As pessoas que estavam no imóvel foram libertadas e não sofreram ferimentos, segundo a PM.

Durante a ação, os policiais apreenderam três pistolas, uma granada, carregadores, munições e drogas. O material e os suspeitos foram encaminhados para a unidade policial responsável pelo registro da ocorrência. A Operação Dominus Areae continua, por tempo indeterminado, no Nordeste de Amaralina. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia orienta que informações sobre criminosos sejam repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia, no telefone 181.

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