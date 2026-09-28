Quatro voos são afetados após invasão de drone no Aeroporto de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:28
Quatro voos previstos para o Aeroporto Internacional de Salvador foram impactados na tarde desta segunda-feira (28) após um drone invadir o espaço aéreo do terminal sem autorização.
De acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto, a Vinci Airports, a Torre de Controle identificou a presença do equipamento e comunicou a ocorrência. Procurada, a assessoria de imprensa confirmou que quatro voos foram afetados, mas não informou quais.
Segundo a TV Bahia, pelo menos dois voos da Gol que pousariam em Salvador precisaram ser desviados para Aracaju. A reportagem procurou a companhia aérea e aguarda retorno.
Ainda conforme a concessionária, a situação já foi normalizada e as operações seguem normalmente.
Nota do aeroporto na íntegra
"A concessionária do Aeroporto de Salvador informa que, na tarde desta segunda-feira (28), foi comunicada pela Torre de Controle sobre a presença de um drone no espaço aéreo do terminal, o que impactou temporariamente alguns pousos previstos para o aeroporto. A situação já foi normalizada e as operações seguem normalmente."