INTERFERÊNCIA

Quatro voos são afetados após invasão de drone no Aeroporto de Salvador

Equipamento invadiu local sem autorização

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:28

Aeroporto de Salvador Crédito: Reprodução

Quatro voos previstos para o Aeroporto Internacional de Salvador foram impactados na tarde desta segunda-feira (28) após um drone invadir o espaço aéreo do terminal sem autorização.

De acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto, a Vinci Airports, a Torre de Controle identificou a presença do equipamento e comunicou a ocorrência. Procurada, a assessoria de imprensa confirmou que quatro voos foram afetados, mas não informou quais.

Segundo a TV Bahia, pelo menos dois voos da Gol que pousariam em Salvador precisaram ser desviados para Aracaju. A reportagem procurou a companhia aérea e aguarda retorno.

Ainda conforme a concessionária, a situação já foi normalizada e as operações seguem normalmente.

Nota do aeroporto na íntegra