ESTRADA

Queda de cabo de alta tensão interdita BR-324 e provoca congestionamento de 14 km em Salvador

Rodovia foi interditada na altura do km 611congestionado o trânsito no sentido capital-interior

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:45

Queda de cabo de alta tensão interdita BR-324 Crédito: Leitor CORREIO

A BR-324 foi interditada na tarde desta quarta-feira (25), em um trecho de Salvador, após a queda de um cabo de alta tensão sobre a pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição provocou um congestionamento de aproximadamente 14 km.

De acordo com a PRF, o bloqueio ocorreu na altura do km 611 da rodovia, no sentido Feira de Santana.

Por volta das 17h30, segundo informações da Unidade Operacional (UOP) de Simões Filho da PRF, o congestionamento já se estendia por cerca de 14 km.

O CORREIO entrou em contato com a Neoenergia Coelba para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.