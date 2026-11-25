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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:45
A BR-324 foi interditada na tarde desta quarta-feira (25), em um trecho de Salvador, após a queda de um cabo de alta tensão sobre a pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição provocou um congestionamento de aproximadamente 14 km.
De acordo com a PRF, o bloqueio ocorreu na altura do km 611 da rodovia, no sentido Feira de Santana.
Por volta das 17h30, segundo informações da Unidade Operacional (UOP) de Simões Filho da PRF, o congestionamento já se estendia por cerca de 14 km.
O CORREIO entrou em contato com a Neoenergia Coelba para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.
*Matéria em atualização