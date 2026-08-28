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Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador

Gestor público era assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed) da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:06

Gustavo Moris
Gustavo Moris Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado e professor Gustavo Moris, que morreu nesta sexta-feira (28), aos 46 anos, atuava como assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed), em Salvador. A morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA). A causa não foi informada.

Mestre em Direito e professor universitário, ele construiu uma carreira marcada pela atuação em diferentes áreas do serviço público e pelo compromisso com o fortalecimento das instituições.

Gustavo Moris

Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
Gustavo Moris por Reprodução/Instagram
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Gustavo Moris por Reprodução/Instagram

Na OAB-BA, Gustavo Moris exerceu os cargos de conselheiro seccional e presidente da Comissão de Transparência. Ao longo da carreira, também ocupou funções na administração municipal, entre elas a de gerente de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação, assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura e diretor de Gestão de Pessoas e de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Leia mais

Imagem - Morre o advogado, professor e gestor público Gustavo Moris

Morre o advogado, professor e gestor público Gustavo Moris

Moris integrou ainda o Conselho Deliberativo da Previdência do Servidor do Município de Salvador e lecionou em instituições de ensino superior da Bahia.

Em nota, a entidade lamentou a perda e destacou a trajetória de Moris na advocacia, na gestão pública e na educação. “A OAB-BA se solidariza com familiares, amigos e colegas da advocacia, manifestando seus sentimentos de pesar e reconhecendo a relevância da trajetória de Gustavo Moris para a classe e sociedade baiana”, diz trecho do texto.

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Salvador

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