Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:06
O advogado e professor Gustavo Moris, que morreu nesta sexta-feira (28), aos 46 anos, atuava como assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed), em Salvador. A morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA). A causa não foi informada.
Mestre em Direito e professor universitário, ele construiu uma carreira marcada pela atuação em diferentes áreas do serviço público e pelo compromisso com o fortalecimento das instituições.
Gustavo Moris
Na OAB-BA, Gustavo Moris exerceu os cargos de conselheiro seccional e presidente da Comissão de Transparência. Ao longo da carreira, também ocupou funções na administração municipal, entre elas a de gerente de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação, assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura e diretor de Gestão de Pessoas e de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).
Moris integrou ainda o Conselho Deliberativo da Previdência do Servidor do Município de Salvador e lecionou em instituições de ensino superior da Bahia.
Em nota, a entidade lamentou a perda e destacou a trajetória de Moris na advocacia, na gestão pública e na educação. “A OAB-BA se solidariza com familiares, amigos e colegas da advocacia, manifestando seus sentimentos de pesar e reconhecendo a relevância da trajetória de Gustavo Moris para a classe e sociedade baiana”, diz trecho do texto.