LUTO

Quem era Gustavo Moris, advogado e professor que morreu aos 46 anos em Salvador

Gestor público era assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed) da capital baiana

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:06

Gustavo Moris Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado e professor Gustavo Moris, que morreu nesta sexta-feira (28), aos 46 anos, atuava como assessor especial da Secretaria Municipal da Educação (Smed), em Salvador. A morte foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA). A causa não foi informada.

Mestre em Direito e professor universitário, ele construiu uma carreira marcada pela atuação em diferentes áreas do serviço público e pelo compromisso com o fortalecimento das instituições.

Gustavo Moris 1 de 6

Na OAB-BA, Gustavo Moris exerceu os cargos de conselheiro seccional e presidente da Comissão de Transparência. Ao longo da carreira, também ocupou funções na administração municipal, entre elas a de gerente de Desenvolvimento de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação, assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura e diretor de Gestão de Pessoas e de Logística e Patrimônio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Leia mais Morre o advogado, professor e gestor público Gustavo Moris

Moris integrou ainda o Conselho Deliberativo da Previdência do Servidor do Município de Salvador e lecionou em instituições de ensino superior da Bahia.