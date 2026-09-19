PATRIMÔNIO

Quem sobe a ladeira do Curuzu já encontra o novo Ilê Aiyê; veja o que mudou

Senzala do Barro Preto está 80% requalificada, com salas, auditório, galeria e outros espaços renovados; obra de R$ 7 milhões ainda inclui acessibilidade, fachada, sistemas elétrico e de combate a incêndio

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 16:18

Ilê Aiyê e a Senzala do Barro Preto Crédito: Adam Vidal / Secom PMS

Quem sobe a ladeira do Curuzu já encontra um Ilê Aiyê diferente. A Senzala do Barro Preto, sede do bloco afro, passa por uma requalificação que já chegou a 80% de execução e renovou salas de aula, biblioteca, sala de dança, auditório, galeria, cozinhas, vestiários e outros espaços usados nas atividades da instituição.

A obra, que tem investimento de R$ 7 milhões, alcança os oito pavimentos e os 5,4 mil metros quadrados da sede. A previsão é entregar um espaço com infraestrutura renovada, mais acessibilidade e melhores condições para as atividades culturais, educacionais e administrativas do Ilê.

Ilê Aiyê e a Senzala do Barro Preto 1 de 6

Entre as mudanças já realizadas estão a substituição de pisos e revestimentos, pintura e instalação de aparelhos de ar-condicionado. O auditório e a galeria também receberam piso epóxi, climatização, bancadas e outros serviços de acabamento.

Na cobertura, as telhas foram substituídas integralmente e um sistema de energia solar foi instalado. Também foram requalificados ambientes como as salas administrativas, de informática e de costura.

O que ainda está sendo feito

A obra ainda não acabou. Nesta etapa, as equipes trabalham na instalação de bancadas e portas no auditório e na cozinha/cantina, na substituição das pastilhas da fachada e em intervenções na rampa e na passarela metálica.

Também estão em andamento ajustes de acabamento e pintura em diferentes pontos da edificação. O projeto inclui ainda a recuperação do sistema elétrico e a instalação de um sistema de combate a incêndio.

A acessibilidade também faz parte da requalificação, com implantação de rampas e adequações para pessoas com deficiência. Os ambientes receberão ainda melhorias estruturais, climatização e tratamento acústico.

Um novo espaço para o Ilê

A intervenção também alcança a Escola Mãe Hilda, que funciona na Senzala do Barro Preto e desenvolve atividades de educação e formação cultural com crianças e jovens da comunidade.

Fundado em 1974, o Ilê Aiyê mantém atividades nas áreas de cultura, educação e cidadania, além da atuação no Carnaval. A requalificação busca preservar a estrutura histórica da sede ao mesmo tempo em que atualiza os espaços utilizados por alunos, trabalhadores, integrantes da instituição e visitantes.

A vistoria técnica das obras foi realizada na sexta-feira (18) pela vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, acompanhada pelo fundador e presidente do Ilê Aiyê, Vovô do Ilê, e por representantes de órgãos municipais envolvidos no projeto.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, e a execução está a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, por meio da Superintendência de Obras Públicas.