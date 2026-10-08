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Quero Abadá lança novo site para o Carnaval de Salvador 2027

Plataforma reúne blocos, camarotes, cruzeiros, hotéis, pacotes e atrações em um só lugar

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:42

Carnaval de 2026 Crédito: Sora Maia

A preparação para os maiores eventos e micaretas do país acaba de ganhar um aliado de peso no ambiente digital. A Quero Abadá, consagrada plataforma de intermediação e venda de acessos para blocos, camarotes e festas de grande porte, anunciou o lançamento do seu novo portal oficial (queroabada.com.br). A novidade chega para transformar a experiência do público na hora de planejar sua presença nas celebrações mais disputadas do calendário cultural.

Com uma interface moderna, responsiva e otimizada para dispositivos móveis, a plataforma foi totalmente reconstruída para oferecer dinamismo e praticidade. A reformulação atende à crescente demanda de consumidores que buscam transparência nas informações, facilidade na escolha de atrações e, acima de tudo, um processo de compra ágil e protegido por rígidos protocolos de segurança digital.

Carlinhos Brown apresenta novo camarote para o Carnaval 2027 1 de 4

Tecnologia e Facilidade a Serviço do Entretenimento

O novo ecossistema do site reúne os principais destaques da cena festiva nacional com uma navegação intuitiva. Entre as melhorias implementadas no ecossistema digital, destacam-se:

- Curadoria Completa de Eventos: Filtros inteligentes que permitem pesquisar acessos por circuito, dia de festa, artistas preferidos ou categorias (como camarotes all inclusive, circuitos de rua e festas privadas).

- Checkout Simplificado: Processo de compra otimizado para reduzir etapas, oferecendo múltiplas opções de pagamento, como PIX e parcelamento no cartão de crédito.

- Central de Informações Atualizada: Detalhes operacionais sobre locais de retirada, prazos e orientações completas para que o comprador planeje seu itinerário com tranquilidade.

- Segurança de Dados Avançada: Criptografia de ponta a ponta que assegura a autenticidade das transações e a proteção das informações pessoais dos clientes.

Fortalecendo Marcas e Conectando Públicos

Além de aprimorar a jornada do consumidor final, o novo portal consolida a Quero Abadá como uma vitrine estratégica para produtores de eventos, artistas e marcas parceiras. A nova arquitetura do site amplia a visibilidade dos patrocinadores e parceiros comerciais, garantindo destaque editorial para os lançamentos de novos lotes, confirmações de line-ups e atrações exclusivas.