SORTE GRANDE!

Quina de R$ 10 milhões faz três novos sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de maio de 2026 às 22:55

Quina Crédito: Shutterstock

Três apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7028 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 45 mil na noite desta segunda-feira (18).



O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Paraíso, na cidade de Mascote, no sul da Bahia. Trata-se de uma aposta simples com cinco números apostados.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A segunda aposta foi registrada em Salvador, no bairro da Pituba, na Leite Loteria. Já a terceira saiu na Loteria da Avenida, também na capital baiana. Ambas são apostas simples.

Cada um dos vencedores levou R$ 15.852,52, totalizando R$ 47.557,56 em prêmios para a Bahia.

Os números sorteados foram: 01-16-41-42-74.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (19), é de R$ 12 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.