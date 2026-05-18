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Quina de R$ 10 milhões faz três novos sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram quatro acertos dos cinco números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de maio de 2026 às 22:55

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

Três apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 7028 da Quina, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram quatro dos cinco números sorteados e ganharam mais de R$ 45 mil na noite desta segunda-feira (18).

O primeiro bilhete foi registrado na Loteria Paraíso, na cidade de Mascote, no sul da Bahia. Trata-se de uma aposta simples com cinco números apostados. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A segunda aposta foi registrada em Salvador, no bairro da Pituba, na Leite Loteria. Já a terceira saiu na Loteria da Avenida, também na capital baiana. Ambas são apostas simples.

Cada um dos vencedores levou R$ 15.852,52, totalizando R$ 47.557,56 em prêmios para a Bahia.

Os números sorteados foram: 01-16-41-42-74.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (19), é de R$ 12 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

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