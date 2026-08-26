SORTE GRANDE!

Quina de R$ 2,5 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve quatro acertos dos cinco números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 23:06

Quina Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Bahia tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 7102 da Quina, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou quatro dos cinco números sorteados e ganhou mais de R$ 8 mil na noite desta quarta-feira (26).



O bilhete foi registrado na Loteria Rei de Ouro, na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A aposta simples, de cinco número, teve o custo de R$ 3 e levou para casa R$ 8.278,06.



Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 11-14-38-43-77. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta quinta-feira (27), é de R$ 3,4 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.