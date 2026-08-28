GASTRONOMIA

Quiosque com música, samba ao vivo e funcionamento 24h será inaugurado na orla de Salvador

Coisas de Bamba abre neste sábado (29)

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:02

Quiosque com música, samba ao vivo e funcionamento 24h será inaugurado na orla de Salvador Crédito: Divulgação

A orla de Pituaçu, em Salvador, ganha um novo espaço de gastronomia e música a partir deste sábado (29). O Coisas de Bamba será inaugurado às 10h, ao lado do Palco Nelson Rufino, com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Com proposta inspirada no samba de raiz, o quiosque reúne gastronomia, música ao vivo e referências à cultura brasileira. A programação musical começa neste fim de semana e, inicialmente, será realizada de quinta a domingo. A partir de novembro, a previsão é que os shows aconteçam diariamente.

No sábado (29), a programação começa às 13h, com DJ Emerson e Grupo Seu Cupido, que se apresentam até as 16h. Das 17h às 21h, o palco recebe DJ Emerson e Grupo Saudações.

Já no domingo (30), das 13h às 16h, será a vez de DJ Emerson e Pagode do Esqueedinha. A programação segue das 17h às 21h com Pagode do Eduh.

Segundo Bruno de Paulo, um dos sócios do estabelecimento, a chegada da marca a Salvador busca ampliar a programação de samba na região e movimentar o espaço ao lado do Palco Nelson Rufino.

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O que terá no cardápio

A gastronomia inclui pratos como picanha com aipim ou fritas, baby beef, contrafilé, feijoada, bobó, moqueca de pescada, peixe frito e arroz de camarão servido no abacaxi.