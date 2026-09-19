É PRIMAVERA

Raul Seixas, comida italiana e música: veja como foi a Festa de San Gennaro em Salvador

Sétima edição ocupou o Rio Vermelho neste sábado (19) com programação gratuita, circuito gastronômico e shows em homenagem a Raul Seixas

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19:56

San Gennaro mistura Itália, Bahia e Raul Seixas em festa gratuita no Rio Vermelho Crédito: Divulgação / Italo Freitas

O Rio Vermelho virou palco de uma grande celebração da cultura italiana com sotaque baiano neste sábado (19). A 7ª edição da Festa de San Gennaro levou milhares de pessoas aos largos de Santana e da Mariquita, além das ruas do entorno, para uma programação gratuita com música, gastronomia, teatro, performances e intervenções artísticas.

Já incorporada ao calendário cultural de Salvador, a festa homenageia San Gennaro, padroeiro de Nápoles, e combina tradições italianas com referências da cultura baiana. Neste ano, o tema foi o Pop Rock, com uma homenagem ao cantor e compositor Raul Seixas.

San Gennaro mistura Itália, Bahia e Raul Seixas em festa gratuita no Rio Vermelho 1 de 6

Idealizado pelos sócios do Grupo Pasta em Casa, Valeska Calazans e o chef Celso Vieira, o evento começou com o espetáculo infantil Maria Vai com as Outras e seguiu ao longo do dia com apresentações musicais e intervenções artísticas.

A programação musical reuniu o DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto cantando Cássia Eller, Thathi interpretando Marina Lima, Lutte com músicas de Raul Seixas e Pedro Pondé, além de Marcos Clement e do Grupo Oficina de Sons, que apresentaram um tributo ao roqueiro baiano.

O encerramento ficou a cargo de Larissa Luz, com o espetáculo Rock in Gil, que revisita a presença do rock na obra de Gilberto Gil.

Gastronomia italiana ocupa as ruas

A comida também foi um dos principais atrativos da festa. Doze restaurantes participaram do evento e levaram seus pratos para um circuito gastronômico a céu aberto nas ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra.

O público encontrou pratos e sobremesas inspirados na culinária italiana, incluindo opções criadas especialmente para a festa. Participaram Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo'ro e Bottino.

Curador da gastronomia do festival e um dos idealizadores da Festa de San Gennaro, o chef Celso Vieira destacou a participação dos restaurantes e a proposta de oferecer pratos com qualidade sem transformar a experiência em uma competição de alta gastronomia.

“Todos se esmeraram bastante na qualidade dos seus produtos, os cardápios estão incríveis”, avaliou o chef.

Celso também comemorou a presença do público apesar da chuva que caiu durante o evento.

“Considerando o tanto que choveu, eu acho que a gente teve um resultado excelente. As pessoas estão felizes, a música está espetacular, as pessoas não foram embora”, afirmou.