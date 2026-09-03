IAPI

Recém-nascida é encontrada abandonada em cesto e envolta em sacola plástica em Salvador

Bebê foi socorrida por policiais militares e encaminhada para a Maternidade Tsylla Balbino

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:55

Bebê é resgatada por PMs em cest Crédito: 37ª CIPM

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada na tarde desta quinta-feira (3), na Rua da Galícia, no bairro do IAPI, em Salvador. A bebê estava dentro de um cesto e envolta em uma sacola plástica quando foi localizada por um morador da região.

Segundo a Polícia Militar, o homem procurou a sede da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para informar que havia encontrado a criança na via pública. Após o relato, uma equipe foi enviada ao local e confirmou a ocorrência.

Testemunhas contaram aos policiais que uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a recém-nascida na rua e saído logo em seguida. Guarnições realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Diante da situação, os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a bebê para a Maternidade Tsylla Balbino.