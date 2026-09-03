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Recém-nascida é encontrada abandonada em cesto e envolta em sacola plástica em Salvador

Bebê foi socorrida por policiais militares e encaminhada para a Maternidade Tsylla Balbino

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:55

Bebê é resgatada por PMs em cest
Bebê é resgatada por PMs em cest Crédito: 37ª CIPM

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada na tarde desta quinta-feira (3), na Rua da Galícia, no bairro do IAPI, em Salvador. A bebê estava dentro de um cesto e envolta em uma sacola plástica quando foi localizada por um morador da região.

Segundo a Polícia Militar, o homem procurou a sede da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para informar que havia encontrado a criança na via pública. Após o relato, uma equipe foi enviada ao local e confirmou a ocorrência.

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Testemunhas contaram aos policiais que uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a recém-nascida na rua e saído logo em seguida. Guarnições realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Diante da situação, os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a bebê para a Maternidade Tsylla Balbino.

De acordo com informações da unidade de saúde, a criança não apresentava sinais aparentes de violência ou lesões. A suspeita da equipe médica é de que o nascimento tenha ocorrido no mesmo dia em que ela foi encontrada. O caso deverá ser acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Tags:

Salvador Recém-nascida

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