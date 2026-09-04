Recém-nascido é abandonado em cesto de lixo de feira na Região Metropolitana de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:59
Um recém-nascido foi resgatado em um banheiro da feira de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã de quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como abandono de incapaz.
Segundo informações da ocorrência, uma mulher entrou em trabalho de parto em um dos banheiros da feira e deixou o bebê dentro de uma lixeira antes de fugir. Não há mais detalhes sobre a suspeita.
A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade hospitalar. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari.
Caso no IAPI, em Salvador
Também na quinta-feira (3), uma recém-nascida foi encontrada na Rua da Galícia, no bairro do IAPI, em Salvador. A bebê estava dentro de um cesto e envolta em uma sacola plástica quando foi localizada por um morador da região.
Segundo a Polícia Militar, o homem procurou a sede da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para informar que havia encontrado a criança abandonada na via pública. Após o relato, uma equipe foi enviada ao local e confirmou a ocorrência.
Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a recém-nascida na rua e saído logo em seguida. Guarnições realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ninguém foi encontrado até o momento.
Os policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a bebê para a Maternidade Tsylla Balbino.
De acordo com a unidade de saúde, a criança não apresentava sinais aparentes de violência ou lesões. A suspeita da equipe médica é de que o parto tenha ocorrido no mesmo dia em que ela foi encontrada. O caso deverá ser acompanhado pelo Conselho Tutelar.