ABANDONO DE INCAPAZ

Recém-nascido é abandonado em cesto de lixo de feira na Região Metropolitana de Salvador

Caso ocorreu em Camaçari

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:59

Bebê foi encontrado em feira de Camaçari Crédito: Reprodução

Um recém-nascido foi resgatado em um banheiro da feira de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na manhã de quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como abandono de incapaz.

Segundo informações da ocorrência, uma mulher entrou em trabalho de parto em um dos banheiros da feira e deixou o bebê dentro de uma lixeira antes de fugir. Não há mais detalhes sobre a suspeita.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade hospitalar. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari.

Caso no IAPI, em Salvador

Também na quinta-feira (3), uma recém-nascida foi encontrada na Rua da Galícia, no bairro do IAPI, em Salvador. A bebê estava dentro de um cesto e envolta em uma sacola plástica quando foi localizada por um morador da região.

Segundo a Polícia Militar, o homem procurou a sede da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para informar que havia encontrado a criança abandonada na via pública. Após o relato, uma equipe foi enviada ao local e confirmou a ocorrência.

Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher, ainda não identificada, teria deixado o cesto com a recém-nascida na rua e saído logo em seguida. Guarnições realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Os policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a bebê para a Maternidade Tsylla Balbino.