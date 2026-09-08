CRIME

Receptação e roubo: suspeito de matar filha de PMs tem histórico de crimes em Salvador

Ricardo Neri Melo Júnior foi preso em flagrante em 2024 por receptação e adulteração de sinal de veículo

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:08

Ricardo Neri foi preso pela morte de Brenda Nicole Crédito: Reprodução

O homem apontado como suspeito de matar a jovem Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, durante uma tentativa de assalto no Imbuí, já havia sido preso em Salvador por crimes relacionados a veículos roubados. Ricardo Neri Melo Júnior foi detido em flagrante em dezembro de 2024 por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Fontes policiais também apontam o envolvimento dele em outros roubos na capital.

A prisão aconteceu em Sussuarana Nova, bairro onde Ricardo mora, um dia depois de uma motocicleta usada por ele ter sido identificada com restrição de roubo. Conforme consta no registro do caso, ele foi abordado por policiais militares enquanto conduzia o veículo, que apresentava sinais de adulteração.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem 1 de 18

“Segundo consta, por volta das 17h do dia 13/12/2024, na Nova Sussuarana, o autuado foi preso após abordagem por Policiais Militares conduzindo uma motocicleta com sinais adulterados e cuja placa original possuía restrição de roubo”, registra o documento da prisão em flagrante no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Na ocasião, o Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e foi favorável à concessão de liberdade provisória, desde que fossem aplicadas medidas cautelares. A defesa também pediu a liberdade, concedida pelo juiz responsável pelo caso, que determinou o cumprimento das medidas.

Nova investigação

Agora, Ricardo volta a ser investigado pela morte de Brenda, caso tratado pela Polícia Civil como latrocínio, roubo seguido de morte. Após se apresentar às autoridades, um celular foi apreendido com o suspeito. A motocicleta apontada como utilizada no crime também foi localizada no bairro de Sussuarana Nova e passou a integrar as provas da investigação.

Antes da prisão, outro homem chegou a ser conduzido após ser encontrada uma motocicleta com características semelhantes à usada no assalto. Ele prestou depoimento e foi liberado depois que os investigadores descartaram a participação dele no crime. Brenda era filha de dois PMs e estava na garupa da moto do namorado quando o casal foi abordado por Ricardo na Avenida Jorge Amado, no Imbuí.