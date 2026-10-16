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Red Run: corrida em Salvador terá telão com imagens ao vivo, fotos 360° e programação musical

Prova será realizada em 29 de novembro, com percurso de 6 km entre Ondina e o Corredor da Vitória

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:40

RedRun, a corrida da Rede Mix
RedRun, a corrida da Rede Mix Crédito: Divulgação

O interesse por saúde, bem-estar e qualidade de vida tem aproximado cada vez mais os universos do esporte, da alimentação e do consumo. No varejo alimentar, essa tendência se reflete na valorização de produtos associados a hábitos saudáveis e em iniciativas que buscam estreitar o relacionamento entre marcas e consumidores. Nesse contexto, a RedeMix Supermercados promove, no dia 29 de novembro, em Salvador, a 13ª edição da Red Run, corrida de rua com formato pocket e participação limitada a 400 atletas. A programação reúne atividade física, gastronomia, música, tecnologia e experiências de convivência.

Com percurso de 6 km, a prova terá largada em Ondina, nas proximidades do antigo Speed Lanches, e chegada à unidade da RedeMix no Shopping Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. A concentração dos participantes está prevista para às 5h30, com largada às 6h. As inscrições são realizadas pela Central das Inscrições. O primeiro lote custa R$ 159, até o dia 30 deste mês, enquanto o segundo será comercializado por R$ 179, a partir de 31 de outubro, conforme a disponibilidade de vagas.

RedRun, a corrida da Rede Mix

RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação
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RedRun, a corrida da Rede Mix por Divulgação

Realizada pela RedeMix, a corrida reúne clientes, fornecedores, parceiros e corredores em uma proposta que utiliza o esporte como espaço de encontro e confraternização. O formato pocket busca proporcionar uma experiência mais próxima e personalizada, com atenção a diferentes etapas da participação, da inscrição e retirada dos kits à programação de encerramento.

Para a rede de supermercados, a iniciativa também funciona como uma estratégia de aproximação com o público em atividades relacionadas ao cuidado pessoal, à alimentação e à qualidade de vida.

“A Red Run traduz uma conexão que queremos fortalecer com nossos clientes, acompanhando seus interesses e hábitos de vida. O esporte, a alimentação e o bem-estar fazem parte desse universo e a corrida nos permite reunir pessoas e parceiros em uma experiência de convivência, cuidado e celebração”, destaca a gerente de Marketing da RedeMix, Aline Silva.

Confira 24 provas de corrida para fazer em outubro

11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida da Praia (Ilhéus). Largada: Praia do Cristo, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-etapa-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
11 de outubro: Manito Run (Porto Seguro). Largada: Avenida Beira Mar, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/manito-run por Reprodução
11 de outubro: X1 Trail Run (Amargosa). Largada: Hotel Fazenda Vale das Águas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/x1-trail-running-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida 5km 5 Bares (Jequié). Largada: Bar Beleza Pura - Caixa D’água, às 8h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/3-corrida-5km-5-bares-jequie-ba/ por Reprodução
11 de outubro: Bora Run (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 6h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-run/3550506 por Reprodução
11 de outubro: Corrida Joia do Sertão (Vitória da Conquista). Largada: Avenida Anel do Contorno, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-joia-do-sertao-baiano-202 por Reprodução
11 de outubro: Ucsal Run (Salvador). Largada: Campus da Ucsal em Pituaçu, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ucsal-run por Reprodução
12 de outubro: Corrida Kids (Ilhéus). Largada: Avenida Soares Lopes, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-kids-correndo-para-o-futuro por Reprodução
17 de outubro: Santander Night Run (Salvador). Mais informações em: https://www.nightrun.com.br/salvador/unica por Reprodução
17 de outubro: Milano Experience 5K (Alagoinhas). Largada: Milano Restaurante, às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/milano-experience-5k-87621 por Reprodução
17 de outubro: Sem Tempo Ruim (Salvador). Concentração: Jurerê Bar, Jardim dos Namorados, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/evento-esportivo/str-sem-tempo-ruim-running por Reprodução
17 e 18 de outubro? Corrida Boulevard Kids (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-kids-boulevard-shopping-2026-86964 por Reprodução
18 de outubro: Corrida e caminhada Outubro Rosa (Camaçari). Largada: Horto Florestal de Camaçari, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-e-caminhada-outubro-rosa-camacari-2026 por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Empório Prime (Ilhéus). Largada: Avenida Dois de Julho, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1-corrida-emporio-prime por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Mulher (Vitória da Conquista). Largada: Lagoa das Baleias, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-da-mulher-outubro-rosa-corisco por Reprodução
18 de outubro: 8º Treinão Corre Benção (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/924/8-treino-corre-bencao por Reprodução
18 de outubro: Corrida do Leão (Salvador). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-do-leao por Reprodução
18 de outubro: Corrida de Prevenção ao AVC (Feira de Santana). Largada: Centro de Convenções de Feira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/6a-corrida-de-prevencao-ao-avc-86963 por Reprodução
18 de outubro: Corrida Sintrasuper (Salvador). Largada: na Orla da Boca do Rio, às 6h. Mais informações em: https://kbsports.com.br/events/1-corrida-sintrasuper por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Asa (Salvador). Largada: Base Aérea de Salvador, às 6h15. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/corrida-da-asa-2026 por Reprodução
18 de outubro: Caatinga Trail Run (Vitória da Conquista). Largada: Quilombo Lagoa do Vitorino, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/caatingatrail-2025-20251103220107 por Reprodução
22 de outubro: Trancoso Running Kids (Porto Seguro). Local: Quadrado de Trancoso, das 14h às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/TRANCOSO%20RUNNING%20KIDS%202026-88059 por Reprodução
25 de outubro: Rastro - The Experience (Salvador). Largada: Parque das Dunas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/trail-run/rastro-the-experience por Reprodução
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11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução

Wellness e consumo

A procura por alimentação equilibrada, hidratação, praticidade e produtos voltados a diferentes estilos de vida tem impulsionado o interesse por categorias como hortifrúti, alimentos integrais, proteínas, isotônicos e bebidas funcionais. Esses itens acompanham diferentes rotinas de consumo e aproximam o varejo alimentar das práticas relacionadas à saúde e ao bem-estar.

Nesse cenário, a RedeMix associa sua atuação no setor a experiências presenciais que incentivam a convivência e a participação da comunidade. A Red Run reúne consumidores, fornecedores e parceiros em torno de interesses comuns, criando oportunidades de apresentação de produtos, interação com marcas e incentivo a hábitos saudáveis.

Entre os destaques está o kit do corredor, que incluirá camiseta com proteção solar UV50+ e uma seleção de produtos dos patrocinadores. Os itens contemplam diferentes categorias do varejo alimentar, incluindo produtos associados ao wellness. A iniciativa também amplia a participação das marcas parceiras e aproxima a experiência esportiva do portfólio encontrado nas lojas da rede.

“Acreditamos que as experiências de marca precisam fazer sentido na vida das pessoas. A corrida nos permite trabalhar essa conexão de maneira muito próxima, reunindo esporte, bem-estar e produtos que também fazem parte das escolhas cotidianas dos nossos consumidores. É uma iniciativa que fortalece nossa relação com o público e com os parceiros que participam desse movimento”, afirma Aline Silva.

Experiências

Organizada e gerida pela Authentic Run, a Red Run mantém, desde sua criação, uma proposta diferenciada em relação às corridas de rua de grande porte. Com número limitado de participantes, o formato pocket permite concentrar a atenção na estrutura, no atendimento e nas experiências oferecidas aos corredores ao longo do evento.

A edição de 2026 contará com telão de LED na chegada, com exibição de imagens ao vivo dos participantes, registro fotográfico em 360 graus, ambiente climatizado e música. Outro destaque será a camisa finisher de alta tecnologia, destinada aos atletas que concluírem a prova, para que possam celebrar a conquista com conforto durante a programação de encerramento.

“A Red Run nasceu com a proposta de oferecer aos baianos uma experiência diferente das corridas tradicionais. Limitamos a participação porque queremos conhecer nosso público, entender suas expectativas e construir uma relação mais próxima. Esse cuidado está presente em toda a jornada, desde a inscrição até o pós-prova”, explica Ulisses Carvalho, da Authentic Run, responsável pela organização e gestão do evento.

A programação continua após a chegada, no Shopping Vitória Boulevard, com gastronomia, música, entretenimento e bebidas não alcoólicas. A proposta é criar um ambiente de convivência e confraternização entre corredores, convidados e marcas parceiras.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
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Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
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Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
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Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
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Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

Com atividades que se estendem para além da prova, o evento busca integrar hospitalidade, serviços e momentos de celebração. Para a RedeMix, a iniciativa amplia as oportunidades de interação com os consumidores e reforça a presença da marca em experiências relacionadas ao esporte, à alimentação e ao bem-estar.

SERVIÇO

Red Run 2026 — 13ª edição

Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)

Percurso: 6 km

Largada: Ondina, nas proximidades do antigo Speed Lanches

Chegada: RedeMix Vitória, no Shopping Vitória Boulevard, Corredor da Vitória

Concentração: 5h30

Largada da prova: 6h, para todos os atletas

Participantes: até 400 corredores

Inscrições:

1º lote: R$ 159, até 30 de outubro

2º lote: R$ 179, a partir de 31 de outubro, enquanto houver vagas

Link para inscrições: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026

Kit do corredor: camiseta com proteção solar UV50+ e mix de produtos dos patrocinadores

Realização: RedeMix Supermercados

Organização e gestão: Authentic Run

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