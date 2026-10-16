AGENDA ESPORTIVA

Red Run: corrida em Salvador terá telão com imagens ao vivo, fotos 360° e programação musical

Prova será realizada em 29 de novembro, com percurso de 6 km entre Ondina e o Corredor da Vitória

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:40

RedRun, a corrida da Rede Mix Crédito: Divulgação

O interesse por saúde, bem-estar e qualidade de vida tem aproximado cada vez mais os universos do esporte, da alimentação e do consumo. No varejo alimentar, essa tendência se reflete na valorização de produtos associados a hábitos saudáveis e em iniciativas que buscam estreitar o relacionamento entre marcas e consumidores. Nesse contexto, a RedeMix Supermercados promove, no dia 29 de novembro, em Salvador, a 13ª edição da Red Run, corrida de rua com formato pocket e participação limitada a 400 atletas. A programação reúne atividade física, gastronomia, música, tecnologia e experiências de convivência.

Com percurso de 6 km, a prova terá largada em Ondina, nas proximidades do antigo Speed Lanches, e chegada à unidade da RedeMix no Shopping Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. A concentração dos participantes está prevista para às 5h30, com largada às 6h. As inscrições são realizadas pela Central das Inscrições. O primeiro lote custa R$ 159, até o dia 30 deste mês, enquanto o segundo será comercializado por R$ 179, a partir de 31 de outubro, conforme a disponibilidade de vagas.

RedRun, a corrida da Rede Mix 1 de 9

Realizada pela RedeMix, a corrida reúne clientes, fornecedores, parceiros e corredores em uma proposta que utiliza o esporte como espaço de encontro e confraternização. O formato pocket busca proporcionar uma experiência mais próxima e personalizada, com atenção a diferentes etapas da participação, da inscrição e retirada dos kits à programação de encerramento.

Para a rede de supermercados, a iniciativa também funciona como uma estratégia de aproximação com o público em atividades relacionadas ao cuidado pessoal, à alimentação e à qualidade de vida.

“A Red Run traduz uma conexão que queremos fortalecer com nossos clientes, acompanhando seus interesses e hábitos de vida. O esporte, a alimentação e o bem-estar fazem parte desse universo e a corrida nos permite reunir pessoas e parceiros em uma experiência de convivência, cuidado e celebração”, destaca a gerente de Marketing da RedeMix, Aline Silva.

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Wellness e consumo

A procura por alimentação equilibrada, hidratação, praticidade e produtos voltados a diferentes estilos de vida tem impulsionado o interesse por categorias como hortifrúti, alimentos integrais, proteínas, isotônicos e bebidas funcionais. Esses itens acompanham diferentes rotinas de consumo e aproximam o varejo alimentar das práticas relacionadas à saúde e ao bem-estar.

Nesse cenário, a RedeMix associa sua atuação no setor a experiências presenciais que incentivam a convivência e a participação da comunidade. A Red Run reúne consumidores, fornecedores e parceiros em torno de interesses comuns, criando oportunidades de apresentação de produtos, interação com marcas e incentivo a hábitos saudáveis.

Entre os destaques está o kit do corredor, que incluirá camiseta com proteção solar UV50+ e uma seleção de produtos dos patrocinadores. Os itens contemplam diferentes categorias do varejo alimentar, incluindo produtos associados ao wellness. A iniciativa também amplia a participação das marcas parceiras e aproxima a experiência esportiva do portfólio encontrado nas lojas da rede.

“Acreditamos que as experiências de marca precisam fazer sentido na vida das pessoas. A corrida nos permite trabalhar essa conexão de maneira muito próxima, reunindo esporte, bem-estar e produtos que também fazem parte das escolhas cotidianas dos nossos consumidores. É uma iniciativa que fortalece nossa relação com o público e com os parceiros que participam desse movimento”, afirma Aline Silva.

Experiências

Organizada e gerida pela Authentic Run, a Red Run mantém, desde sua criação, uma proposta diferenciada em relação às corridas de rua de grande porte. Com número limitado de participantes, o formato pocket permite concentrar a atenção na estrutura, no atendimento e nas experiências oferecidas aos corredores ao longo do evento.

A edição de 2026 contará com telão de LED na chegada, com exibição de imagens ao vivo dos participantes, registro fotográfico em 360 graus, ambiente climatizado e música. Outro destaque será a camisa finisher de alta tecnologia, destinada aos atletas que concluírem a prova, para que possam celebrar a conquista com conforto durante a programação de encerramento.

“A Red Run nasceu com a proposta de oferecer aos baianos uma experiência diferente das corridas tradicionais. Limitamos a participação porque queremos conhecer nosso público, entender suas expectativas e construir uma relação mais próxima. Esse cuidado está presente em toda a jornada, desde a inscrição até o pós-prova”, explica Ulisses Carvalho, da Authentic Run, responsável pela organização e gestão do evento.

A programação continua após a chegada, no Shopping Vitória Boulevard, com gastronomia, música, entretenimento e bebidas não alcoólicas. A proposta é criar um ambiente de convivência e confraternização entre corredores, convidados e marcas parceiras.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade 1 de 13

Com atividades que se estendem para além da prova, o evento busca integrar hospitalidade, serviços e momentos de celebração. Para a RedeMix, a iniciativa amplia as oportunidades de interação com os consumidores e reforça a presença da marca em experiências relacionadas ao esporte, à alimentação e ao bem-estar.

SERVIÇO

Red Run 2026 — 13ª edição

Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)

Percurso: 6 km

Largada: Ondina, nas proximidades do antigo Speed Lanches

Chegada: RedeMix Vitória, no Shopping Vitória Boulevard, Corredor da Vitória

Concentração: 5h30

Largada da prova: 6h, para todos os atletas

Participantes: até 400 corredores

Inscrições:

1º lote: R$ 159, até 30 de outubro

2º lote: R$ 179, a partir de 31 de outubro, enquanto houver vagas

Link para inscrições: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026

Kit do corredor: camiseta com proteção solar UV50+ e mix de produtos dos patrocinadores

Realização: RedeMix Supermercados