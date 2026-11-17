ECONOMIA

Rede de supermercados anuncia abertura de nova unidade em Salvador com 120 empregos diretos

RedeMix vai investir R$ 25 milhões em nova loja no Aquarius

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:54

RedeMix Aquarius Crédito: Divulgação

No dia 17 de dezembro, a RedeMix Supermercados inaugura uma nova unidade no Loteamento Aquarius, em Salvador. Com um investimento de R$ 25 milhões e previsão de geração de 120 empregos diretos, a operação deverá representar um incremento de 3% a 4% no faturamento global da empresa. A abertura marca mais uma etapa do crescimento da rede, que reúne atualmente 20 lojas na capital baiana e Região Metropolitana, entre varejo e atacado, e já planeja uma nova inauguração para 2027.

Localizada em uma região de forte desenvolvimento imobiliário, próxima ao Caminho das Árvores e com acesso pela Avenida Magalhães Neto, a nova unidade no Loteamento Aquarius amplia a presença territorial da RedeMix em uma área estratégica da capital.

A loja será a quarta da marca nesse eixo comercial, que já conta com uma operação no Itaigara e duas na Pituba, e chega com a proposta de integrar o cotidiano do bairro, aproximando-se dos moradores, das famílias e das pessoas que circulam diariamente pela região.

RedeMix Aquarius 1 de 6

“A escolha de novas localizações considera principalmente o desenvolvimento dos bairros e a expansão imobiliária, mas, também, a oportunidade de construir relações com as comunidades onde estamos presentes. O Aquarius é uma região em crescimento e com uma população consolidada, novos empreendimentos residenciais e uma dinâmica própria que queremos conhecer e fazer parte”, afirma Lucas Andrade, sócio-diretor da RedeMix.

O projeto incorpora o modelo de serviços desenvolvido pela rede, com padaria, hortifruti, seleção de vinhos de importação própria, etiquetas eletrônicas e facilidades integradas aos canais digitais como alguns dos diferenciais da RedeMix. A estrutura também contará com amplo estacionamento subterrâneo, vagas cobertas, ponto de retirada de compras realizadas pelo e-commerce e um espaço comercial destinado à instalação de uma farmácia, ampliando a conveniência para os consumidores.

De mercados de bairro a uma rede robusta

Fundada em Salvador, a partir da união de cinco comerciantes do setor supermercadista, a RedeMix construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma operação que combina presença regional, diversificação de formatos e investimentos em serviços.

A bandeira RedeMix foi criada em 2004, marcando o início de uma trajetória empresarial que ganhou um novo impulso em 2009, com a inauguração da primeira loja do seu processo de expansão, na Pituba. A partir desse movimento, a rede ampliou sua presença para outros bairros da capital e municípios da Região Metropolitana. Atualmente, a empresa opera 13 unidades de varejo e sete de atacado. Nos últimos dez anos, foram realizadas 11 inaugurações, três delas em 2025, excepcionalmente acima da média anual de expansão da rede.

A estrutura de abastecimento é sustentada por um Centro de Distribuição em Simões Filho, com 12.500 m² de área construída, 21 docas de recebimento e expedição e capacidade operacional para atender às diferentes unidades da rede.

Entre os diferenciais empresariais do grupo estão a oferta de produtos de importação própria, serviços de alimentação sob medida para diferentes perfis de clientes e soluções que integram a experiência presencial às plataformas digitais.