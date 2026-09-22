DECISÃO

Repositor é chamado de 'xingling' por supervisora em mercado de Salvador, sofre homofobia e ganha indenização de R$ 30 mil na Justiça

TRT-BA considerou comprovado ambiente de hostilidade e falta de medidas da empresa para impedir a conduta da supervisora

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:22

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) Crédito: Divulgação

Um repositor de mercadorias da Unilever que trabalhava em um supermercado de Salvador será indenizado em R$ 30 mil após ser vítima de ofensas homofóbicas no ambiente de trabalho. A condenação foi ampliada pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que considerou comprovado o ambiente de hostilidade enfrentado pelo trabalhador durante o vínculo com a empresa. Ainda cabe recurso.

Contratado pela Unilever como promotor de merchandising, o trabalhador atuava em uma unidade localizada na região do Iguatemi. Segundo o relato apresentado no processo, as ofensas começaram depois que a supervisora tomou conhecimento de sua orientação sexual. Ele afirmou que era chamado por termos pejorativos, como “viadinho” e “xingling”, inclusive na presença de outros funcionários durante reuniões realizadas no estacionamento do supermercado.

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O processo também registrou que a supervisora fazia comentários relacionados à vida afetiva do trabalhador e o pressionava a apresentar uma namorada em festas promovidas pela empresa. A Unilever negou as acusações e sustentou, entre outros argumentos, que o funcionário não havia relatado os episódios no questionário preenchido no momento de seu desligamento.

Uma testemunha ouvida no processo, porém, relatou ter presenciado comportamentos da supervisora que constrangiam funcionários homossexuais. Segundo ela, a chefe dizia que o trabalho do repositor não estava satisfatório porque ele era “frutinha” e “xingling” e afirmava que ele deveria ter “postura de homem”. As declarações, conforme o depoimento, eram feitas diante de outros empregados durante reuniões mensais.

A mesma testemunha contou que outro funcionário homossexual chegou a apresentar uma prima como namorada em festas da empresa por causa das “brincadeiras” feitas pela supervisora. Embora não tenha confirmado diretamente a cobrança feita ao repositor para que apresentasse uma namorada, o depoimento foi considerado pelo juiz como elemento que demonstrava a existência de um ambiente de hostilidade relacionado à orientação sexual. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização equivalente a dez vezes a última remuneração do trabalhador.

Tanto a Unilever quanto o trabalhador recorreram. A empresa pediu a retirada ou redução da indenização, enquanto o funcionário solicitou o aumento do valor. Ao analisar o caso, a Primeira Turma do TRT-BA, sob relatoria da desembargadora Débora Machado, decidiu elevar a reparação para R$ 30 mil.