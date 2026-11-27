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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:41
Responsáveis por três lojas de Salvador foram conduzidos à delegacia nesta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil que apura possíveis casos de publicidade enganosa nas ofertas da Black Friday. A fiscalização foi realizada em estabelecimentos do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping.
Na semana anterior ao período promocional, equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) visitaram lojas dos dois empreendimentos e registraram os preços de produtos selecionados.
Nesta sexta-feira, os policiais retornaram aos estabelecimentos e constataram que alguns dos produtos monitorados estavam mais caros do que na primeira visita.
Diante das irregularidades identificadas, os responsáveis pelas três lojas foram conduzidos à delegacia, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Eles prestaram esclarecimentos e responderão aos procedimentos em liberdade.
A Polícia Civil investiga se os produtos que tiveram aumento de preço foram anunciados como ofertas da Black Friday e quais valores foram utilizados como referência para os descontos divulgados aos consumidores.
O titular da Decon, delegado Felipe Motta, orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de realizar as compras.
“Para saber se o desconto é real, consulte o histórico de preços e compare o valor do mesmo produto em outras lojas. Anúncios de ‘última chance’ podem levar à compra por impulso. Reserve um momento para comparar preços e conferir as condições da oferta”, alertou.