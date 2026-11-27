SALVADOR

Responsáveis por três lojas de shoppings são levados à delegacia por suspeita de falsas ofertas na Black Friday

Polícia Civil identificou produtos com preços superiores aos praticados na semana anterior em dois shoppings da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:41

Equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) visitaram lojas em dois empreendimentos Crédito: Reprodução

Responsáveis por três lojas de Salvador foram conduzidos à delegacia nesta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil que apura possíveis casos de publicidade enganosa nas ofertas da Black Friday. A fiscalização foi realizada em estabelecimentos do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping.



Na semana anterior ao período promocional, equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) visitaram lojas dos dois empreendimentos e registraram os preços de produtos selecionados.

Nesta sexta-feira, os policiais retornaram aos estabelecimentos e constataram que alguns dos produtos monitorados estavam mais caros do que na primeira visita.

Diante das irregularidades identificadas, os responsáveis pelas três lojas foram conduzidos à delegacia, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Eles prestaram esclarecimentos e responderão aos procedimentos em liberdade.

A Polícia Civil investiga se os produtos que tiveram aumento de preço foram anunciados como ofertas da Black Friday e quais valores foram utilizados como referência para os descontos divulgados aos consumidores.

O titular da Decon, delegado Felipe Motta, orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de realizar as compras.