GASTRONOMIA

Restaurante aposta em cozinha lenta e sabores asiáticos no Santo Antônio Além do Carmo

Com apenas sete mesas por noite, endereço aposta em massas feitas à mão e receitas de inspiração oriental

Em meio à movimentada cena gastronômica do Santo Antônio Além do Carmo, o Espaço Gyō propõe uma experiência que combina culinária asiática, arte e tranquilidade. Com apenas sete mesas por noite, o restaurante aposta em preparações artesanais, massas feitas à mão e uma cozinha que respeita o tempo de cada receita. Entre gyozas e wontons, o endereço conquista pela delicadeza dos sabores e pelo encontro entre referências orientais e ingredientes que dialogam com a identidade baiana. A matéria completa sobre o local está no site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO.