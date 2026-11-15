Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Restaurante aposta em cozinha lenta e sabores asiáticos no Santo Antônio Além do Carmo

Com apenas sete mesas por noite, endereço aposta em massas feitas à mão e receitas de inspiração oriental

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:13

O Espaço Gyō fica no Santo Antônio Além do Carmo
O Espaço Gyō fica no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Reprodução

Em meio à movimentada cena gastronômica do Santo Antônio Além do Carmo, o Espaço Gyō propõe uma experiência que combina culinária asiática, arte e tranquilidade. Com apenas sete mesas por noite, o restaurante aposta em preparações artesanais, massas feitas à mão e uma cozinha que respeita o tempo de cada receita. Entre gyozas e wontons, o endereço conquista pela delicadeza dos sabores e pelo encontro entre referências orientais e ingredientes que dialogam com a identidade baiana. A matéria completa sobre o local está no site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO

Leia mais

Imagem - Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Proclamação da República

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Proclamação da República

Imagem - Ferreira Costa recebe competições de xadrez e tênis de mesa neste sábado (14)

Ferreira Costa recebe competições de xadrez e tênis de mesa neste sábado (14)

Imagem - Salvador usa inteligência artificial para planejar nova conexão cicloviária no Rio Vermelho

Salvador usa inteligência artificial para planejar nova conexão cicloviária no Rio Vermelho

Tags:

Gastronomia

Mais recentes

Imagem - União é condenada a pagar R$ 597 milhões por massacre histórico na Bahia

União é condenada a pagar R$ 597 milhões por massacre histórico na Bahia
Imagem - Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo, filho de Osmar e um dos herdeiros do legado do trio elétrico

Morre aos 68 anos Aroldo Macêdo, filho de Osmar e um dos herdeiros do legado do trio elétrico
Imagem - ACM Neto manifesta solidariedade a cidades baianas atingidas por temporais e até chuva de granizo: 'Imagens preocupantes'

ACM Neto manifesta solidariedade a cidades baianas atingidas por temporais e até chuva de granizo: 'Imagens preocupantes'