GASTRONOMIA

Restaurante da Ladeira da Barra anuncia fechamento após 12 anos em Salvador: 'Decisão mais difícil'

Conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos, estabelecimento encerra trajetória iniciada com apenas cinco mesas

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:16

Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais Crédito: Reprodução

Após 12 anos de história, o Larri Bistrô anunciou nesta segunda-feira (24) que vai encerrar definitivamente as atividades. O restaurante, instalado na sede da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, em Salvador, comunicou a decisão por meio das redes sociais, mas não informou o motivo do fechamento.

“É com o coração apertado, mas transbordando gratidão, que compartilhamos com vocês a decisão mais difícil da nossa trajetória: o encerramento definitivo das atividades do Larri”, informou o estabelecimento na publicação que comunicou o fim das operações.

Localizado em um dos pontos mais conhecidos da Barra, o Larri também se tornou conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos. Ao longo dos anos, o restaurante passou a integrar o circuito gastronômico da região e construiu uma trajetória marcada por diferentes fases e expansões.

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“A cada cliente que sentou em nossa mesa e compartilhou um sorriso: o nosso mais sincero obrigado. O ciclo do Larri se encerra aqui, mas tudo o que construímos juntos ficará guardado com muito carinho para sempre”, completou o restaurante na despedida.

A história do Larri começou há 12 anos, quando o empreendimento funcionava com o nome de Larriquerri e tinha apenas cinco mesas. Com o crescimento, a casa passou por transformações e ampliou sua atuação.