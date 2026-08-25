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Restaurante da Ladeira da Barra anuncia fechamento após 12 anos em Salvador: 'Decisão mais difícil'

Conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos, estabelecimento encerra trajetória iniciada com apenas cinco mesas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:16

Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais
Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais Crédito: Reprodução

Após 12 anos de história, o Larri Bistrô anunciou nesta segunda-feira (24) que vai encerrar definitivamente as atividades. O restaurante, instalado na sede da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, em Salvador, comunicou a decisão por meio das redes sociais, mas não informou o motivo do fechamento.

“É com o coração apertado, mas transbordando gratidão, que compartilhamos com vocês a decisão mais difícil da nossa trajetória: o encerramento definitivo das atividades do Larri”, informou o estabelecimento na publicação que comunicou o fim das operações.

Localizado em um dos pontos mais conhecidos da Barra, o Larri também se tornou conhecido pela vista para a Baía de Todos-os-Santos. Ao longo dos anos, o restaurante passou a integrar o circuito gastronômico da região e construiu uma trajetória marcada por diferentes fases e expansões.

Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais

Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais por Reprodução
Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais por Reprodução
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Larri Bistrô anunciou fechamento pelas redes sociais por Reprodução

“A cada cliente que sentou em nossa mesa e compartilhou um sorriso: o nosso mais sincero obrigado. O ciclo do Larri se encerra aqui, mas tudo o que construímos juntos ficará guardado com muito carinho para sempre”, completou o restaurante na despedida.

A história do Larri começou há 12 anos, quando o empreendimento funcionava com o nome de Larriquerri e tinha apenas cinco mesas. Com o crescimento, a casa passou por transformações e ampliou sua atuação.

Em 2017, o negócio ganhou o Larribar, voltado para a coquetelaria. Três anos depois, em 2020, foi inaugurado o Larribistrô, consolidando a evolução do empreendimento até o anúncio do encerramento definitivo das atividades. Veja o anúncio do fechamento abaixo:

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Tags:

Ladeira da Barra Larri Bistrô Restaurante Tradicional Anuncia Fechamento

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