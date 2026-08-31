PROMOÇÃO

Restaurante de Salvador celebra 7 anos com menu especial de aniversário por R$ 94,90

Estabelecimento oferece experiência em três etapas durante todo o mês de setembro

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:35

Restaurante de Salvador celebra 7 anos com menu especial de aniversário por R$ 94,90 Crédito: Divulgação

O Jabu Restô & Bar, no Rio Vermelho, celebra sete anos de história com um menu especial de aniversário. A experiência, com entrada, prato principal e sobremesa, custa R$ 94,90 e será oferecida durante todo o mês de setembro.

O cardápio reúne opções que passeiam por diferentes sabores da casa, incluindo alternativas veganas. Entre as entradas estão carpaccio de filé-mignon, chips de pastel com parmesão e ceviche de brócolis.

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Para o prato principal, os clientes podem escolher entre opções como risoto de salmão, camarão e mini lula grelhados, iscas de filé-mignon e nhoque recheado de muçarela.

Já entre as sobremesas estão o Trou Normand Jabu, profiterole com gelato de caramelo salgado e ganache de chocolate, além de sorvete de capim-santo com calda de jabuticaba e maçã caramelizada.