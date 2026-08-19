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Restaurante japonês de bairro nobre de Salvador vira alvo de investigação por produtos vencidos

Apuração foi aberta pela 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor após autos de constatação e de infração

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 10:58

Zuuk Sushi
Zuuk Sushi Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação contra o restaurante japonês Zuuk Sushi, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, após uma fiscalização do Procon apontar irregularidades no estabelecimento.A apuração foi instaurada pela 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor e envolve duas ocorrências registradas pelos fiscais: a falta de cardápio físico disponível aos clientes e a presença de produtos com prazo de validade vencido.

 As situações foram formalizadas em autos de constatação e de infração emitidos pelo Procon. Segundo a portaria do MP-BA, a ausência do cardápio físico foi registrada no Auto de Constatação. Já a existência de produtos vencidos consta no Auto de Infração. Com base nesses documentos, o Ministério Público decidiu instaurar um procedimento preparatório para inquérito civil para apurar as circunstâncias e avaliar eventuais medidas contra a empresa.

Zuuk Sushi

Zuuk Sushi por Reprodução
Zuuk Sushi por Reprodução
Zuuk Sushi por Reprodução
Zuuk Sushi por Reprodução
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Zuuk Sushi por Reprodução

A investigação ainda está, no entanto, em um momento inicial. Nesta fase, o MP-BA busca reunir informações sobre as irregularidades apontadas durante a fiscalização para decidir quais providências serão tomadas. Entre as possibilidades está a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pelo qual o estabelecimento poderá ser obrigado a corrigir as falhas identificadas.

Caso entenda necessário, o Ministério Público também poderá ingressar com uma Ação Civil Pública. Apesar dos apontamentos feitos pelo Procon e da investigação aberta pelo Ministério Público, o Zuuk Sushi continua funcionando normalmente no Caminho das Árvores. A apuração segue em andamento.

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Tags:

Salvador Zuuk Sushi Restaurante Japonês Investigado Pelo mp

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