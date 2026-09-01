BELLA NAPOLI

Restaurante tradicional de Salvador lança linha de pratos artesanais congelados

Pratos custam entre R$ 60 e R$ 71

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:40

Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados Crédito: Divulgação

O restaurante Bella Napoli, especializado em cozinha italiana, anunciou o início da venda de pratos clássicos do seu cardápio no formato artesanal e congelado. Os pratos custam entre R$ 60 e R$ 71 e podem ser adquiridos no próprio restaurante.



A linha de pratos Bella Napoli Facile inclui opções de receitas que fazem parte da trajetória do restaurante, como filé-mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango, além de massas. A linha inclui ainda o limoncello produzido pela casa.

Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados 1 de 7

O projeto Bella Napoli Facile nasce como um produto diferente do serviço de delivery já mantido pelo restaurante. Os produtos são produzidos artesanalmente, congelados e podem ficar no freezer até o momento do consumo.

A proposta é oferecer uma alternativa para quem deseja ter a cozinha do Bella Napoli à disposição no freezer e preparar os pratos quando quiser. Os produtos podem ser levados para casa, para uma temporada na praia ou no campo, e seguem diretamente do freezer para o forno, com orientações para a finalização.

“Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.