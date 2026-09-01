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Restaurante tradicional de Salvador lança linha de pratos artesanais congelados

Pratos custam entre R$ 60 e R$ 71

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:40

Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados Crédito: Divulgação

O restaurante Bella Napoli, especializado em cozinha italiana, anunciou o início da venda de pratos clássicos do seu cardápio no formato artesanal e congelado. Os pratos custam entre R$ 60 e R$ 71 e podem ser adquiridos no próprio restaurante.

A linha de pratos Bella Napoli Facile inclui opções de receitas que fazem parte da trajetória do restaurante, como filé-mignon e frango à parmegiana, polpetas, lasanhas de carne e de frango, além de massas. A linha inclui ainda o limoncello produzido pela casa.

Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados

Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação
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Bella Napoli lança linha de pratos artesanais congelados por Divulgação

O projeto Bella Napoli Facile nasce como um produto diferente do serviço de delivery já mantido pelo restaurante. Os produtos são produzidos artesanalmente, congelados e podem ficar no freezer até o momento do consumo.

A proposta é oferecer uma alternativa para quem deseja ter a cozinha do Bella Napoli à disposição no freezer e preparar os pratos quando quiser. Os produtos podem ser levados para casa, para uma temporada na praia ou no campo, e seguem diretamente do freezer para o forno, com orientações para a finalização.

“Queremos facilitar a vida das pessoas e permitir que elas possam levar a nossa cozinha para casa, para a praia ou para o campo e preparar o prato no momento em que desejarem”, explica Gianfrancesco Angelino, chef e proprietário do Bella Napoli.

A novidade chega justamente no ano em que o Bella Napoli celebra 64 anos de história em Salvador. Fundado em 1962, o restaurante atravessou gerações mantendo a tradição da cozinha italiana e, ao mesmo tempo, incorporando novos formatos ao negócio. Com o Facile, a marca aposta agora na praticidade sem abrir mão das receitas e dos processos de sua cozinha.

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