EDUCAÇÃO

Revisão gratuita para vestibular de Medicina reúne professores em Salvador neste domingo

Evento no Costa Azul terá aulas de sete disciplinas, coffee break e transmissão on-line para estudantes de outras cidades

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:53

Estudantes de fora de Salvador poderão acompanhar a programação online Crédito: Divulgação

Estudantes que se preparam para vestibulares de Medicina poderão participar, neste domingo (13), de uma revisão gratuita em Salvador. O MEDX - Revisão Geral Medicina será realizado das 13h às 18h no CECBA, localizado na Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262, no Costa Azul.

As inscrições presenciais são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla, com vagas limitadas. Quem mora fora da capital também poderá acompanhar a programação pela internet, após cadastro no site da UNIT.

A revisão terá aulas de biologia, história, geografia, química, física, matemática, redação e português. Estão confirmados os professores Digenal, Iuri, Bartilotti, Renato, Fininho, Daniel Lee e Tacyana.

Curso gratuito será para alunos que farão vestibular de Medicina 1 de 4

A programação começa com recepção, entrega de kit de boas-vindas e o primeiro bloco de aulas, entre 13h e 15h. Depois, haverá 30 minutos de intervalo para coffee break e dinâmicas, antes do segundo e último bloco.

A iniciativa é da Universidade Tiradentes (Unit), que mantém inscrições abertas até 12 de outubro para o vestibular de Medicina. A prova será aplicada em Salvador no dia 18 de outubro.

Com sede em Aracaju, a instituição afirma ter nota máxima no MEC e conceito máximo no indicador de qualidade do curso de Medicina. O curso oferecido no campus de Estância, em Sergipe, ficou em quarto lugar entre as instituições privadas do Norte e Nordeste no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A Unit também ficou entre as 14 melhores universidades particulares do país e em segundo lugar no Nordeste, pelo segundo ano seguido, segundo o Ranking Universitário Folha. Na classificação geral, que avaliou 204 instituições, a universidade ocupou a 70ª posição.

SERVIÇO

O quê? MEDX - Revisão Geral Medicina

Quando? 13 de setembro, domingo – das 13h às 18h

Local: CECBA (Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262, Costa Azul)

Aula presencial: Inscrição gratuita no Sympla - vagas limitadas.