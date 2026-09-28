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Empresa inaugura sala VIP para passageiros na Rodoviária de Salvador; veja quem poderá usar o novo espaço

Ambiente climatizado tem área de trabalho, tomadas, TV, sofás e banheiro exclusivo

Thais Borges

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:42

Grupo Guanabara inaugura Sala VIP no Terminal Rodoviário de Salvador Crédito: Divulgação

Passageiros do Terminal Rodoviário de Salvador também poderão ter acesso a uma sala vip a partir desta terça-feira (29). O benefício ficará disponível para clientes das empresas de ônibus do Grupo Guanabara, que terão uma nova opção de conforto antes do embarque no Novo Terminal Rodoviário de Salvador. A Sala VIP do grupo será inaugurada às 18h, no primeiro piso, no nível de embarques, com investimento de aproximadamente R$ 500 mil.



Climatizado e com tratamento acústico, o espaço conta com sofás, TV, tomadas para celulares e laptops, mesas, área de trabalho, água e banheiro exclusivo. O projeto, assinado pelas arquitetas baianas Terumi Farias e Kaline Valverde, aposta em formas orgânicas, materiais naturais e uma estética clean.

Grupo Guanabara inaugura Sala VIP no Terminal Rodoviário de Salvador 1 de 3

O principal diferencial da Sala VIP é a política de acesso. Todos os clientes das empresas do Grupo Guanabara poderão utilizar o espaço, independentemente do tipo de serviço ou da categoria da tarifa, desde que estejam cadastrados gratuitamente no programa de relacionamento Viva Fidelidade. Fazem parte do grupo as empresas UTIL, Sampaio, Real Expresso, Rápido Federal e Expresso Guanabara.

“O conforto não é privilégio de poucos, é um benefício democrático para toda a base de viajantes”, afirma o gerente de marketing do grupo, Rodrigo Mont'alverne.

De acordo com a empresa, a inauguração da Sala VIP faz parte de uma agenda mais ampla do Grupo Guanabara voltada à qualidade e à segurança no transporte rodoviário. Entre as iniciativas está o Programa de Medicina do Sono, destinado aos condutores, com avaliação e acompanhamento da saúde do sono para atuar sobre a fadiga ao volante e contribuir para a segurança de profissionais e passageiros.

Na mesma semana da inauguração, o Grupo Guanabara anuncia também a conquista das certificações internacionais ISO 37001, referente ao Sistema de Gestão Antissuborno, e ISO 37301, de Sistema de Gestão de Compliance. As normas estão relacionadas a práticas de integridade, conformidade, controles e prevenção de corrupção e suborno.

Investimento

O investimento de aproximadamente R$ 500 mil na Sala VIP faz parte de um conjunto de melhorias oferecidas à população local pelo Novo Terminal Rodoviário de Salvador. No espaço, a Guanabara também mantém três pontos de atendimento presencial e totens de autoatendimento, ampliando as opções para compra e emissão de passagens e outros serviços.

Serviço

Inauguração da Sala VIP do Grupo Guanabara

Quando: terça-feira, 29/09, das 18h às 21h30

Onde: Terminal Rodoviário de Salvador, 1º piso, nível de embarques

Acesso: clientes das empresas do Grupo Guanabara cadastrados gratuitamente no Viva Fidelidade

Programação: inauguração da Sala VIP, com presença de gestores, convidados, autoridades, jornalistas e clientes, seguida de coquetel

Cadastro: www.viajeguanabara.com.br