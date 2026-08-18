Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rompimento de adutora provoca vazamento de água e abre buraco na rua em Pernambués

Equipes da Embasa foram acionadas para conter o alagamento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:40

Piso cedeu após rompimento de adutora
Piso cedeu após rompimento de adutora Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O rompimento de uma adutora provoca um vazamento de água e alagamento no bairro de Pernambués, perto da estação Acesso Norte, em Salvador, na manhã desta terça-feira (18). O piso da via rompeu na altura do curso de línguas CNA.

O serviço está em andamento e a previsão é que seja concluído no final da tarde, segundo a Embasa. A água em grande quantidade provoca transtornos no trânsito da região.

Os técnicos fecharam a rede distribuidora para interromper o fluxo de água.

Alagamento e buraco em Pernambués

Piso cedeu após rompimento de adutora por Arisson Marinho/CORREIO
Piso cedeu após rompimento de adutora por Arisson Marinho/CORREIO
Rompimento de adutora provoca vazamento de água em Pernambués por Reprodução / TV Bahia
1 de 3
Piso cedeu após rompimento de adutora por Arisson Marinho/CORREIO

A área também foi sinalizada pela equipe. De acordo com a empresa, após a contenção do vazamento, será realizada a correção da rede.

O caso ocorre em uma manhã de chuva em Salvador. A previsão indica possibilidade de chuva ao longo da manhã e da tarde na capital baiana.

Ventos fortes em Salvador

Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
1 de 8
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO

Mais recentes

Imagem - Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever

Ifba abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia

Policial penal é preso por esquema de entrada de celulares em presídio na Bahia
Imagem - Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia