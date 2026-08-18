SALVADOR

Rompimento de adutora provoca vazamento de água e abre buraco na rua em Pernambués

Equipes da Embasa foram acionadas para conter o alagamento

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:40

Piso cedeu após rompimento de adutora Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O rompimento de uma adutora provoca um vazamento de água e alagamento no bairro de Pernambués, perto da estação Acesso Norte, em Salvador, na manhã desta terça-feira (18). O piso da via rompeu na altura do curso de línguas CNA.

O serviço está em andamento e a previsão é que seja concluído no final da tarde, segundo a Embasa. A água em grande quantidade provoca transtornos no trânsito da região.

Os técnicos fecharam a rede distribuidora para interromper o fluxo de água.

Alagamento e buraco em Pernambués 1 de 3

A área também foi sinalizada pela equipe. De acordo com a empresa, após a contenção do vazamento, será realizada a correção da rede.

O caso ocorre em uma manhã de chuva em Salvador. A previsão indica possibilidade de chuva ao longo da manhã e da tarde na capital baiana.