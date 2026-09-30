CANDIDATO AO GOVERNO DA BAHIA

Ronaldo Mansur recebe alta após sofrer acidente de carro em Salvador

Candidato foi internado com traumatismos múltiplos e perda de consciência

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:20

Ronaldo Mansur (PSOL) Crédito: Reproduçaõ

O candidato ao Governo do Estado, Ronaldo Mansur (Psol), recebeu alta médica no início da manhã desta quarta-feira (30), após sofrer um acidente de carro nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador, na terça-feira (29). Ele foi internado com traumatismos múltiplos e perda de consciência no Hospital Geral Ernesto Simões Filho após a colisão.

De acordo com o boletim de alta, foram realizados exames de imagem, mas não houve nenhum achado ou alteração significativa. Agora, encontra-se lúcido e orientado e deverá se consultar com um médico cardiologista.