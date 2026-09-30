Ronaldo Mansur recebe alta após sofrer acidente de carro em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:20
O candidato ao Governo do Estado, Ronaldo Mansur (Psol), recebeu alta médica no início da manhã desta quarta-feira (30), após sofrer um acidente de carro nas proximidades da Avenida 29 de Março, em Salvador, na terça-feira (29). Ele foi internado com traumatismos múltiplos e perda de consciência no Hospital Geral Ernesto Simões Filho após a colisão.
De acordo com o boletim de alta, foram realizados exames de imagem, mas não houve nenhum achado ou alteração significativa. Agora, encontra-se lúcido e orientado e deverá se consultar com um médico cardiologista.
Em nota, a assessoria do político informou que Ronaldo continuará recebendo cuidados em casa, ao lado da família, e agradeceu a todas e todos pelas preces e atenção, bem como à equipe médica do hospital e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).