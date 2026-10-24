HOMENAGEM

Rosto de Irmã Dulce é esculpido em fábrica histórica que vai virar faculdade de medicina

Galpão da antiga Fratelli Vita, em Salvador, ganhou desenho escavado direto na parede

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:11

“Santa Dulce Fossilizada”, por Gustavo Maciel Crédito: @gustavomaciel.art.

Um galpão de mais de cem anos no bairro da Calçada, em Salvador, começou a mudar de cara nesta semana. O espaço ganhou um mural com o rosto de Santa Dulce dos Pobres na quinta-feira (22). O espaço abrigava a antiga fábrica de refrigerantes Fratelli Vita e agora se prepara para sediar o curso de medicina da Faculdade Santa Dulce.

“Santa Dulce Fossilizada”, por Gustavo Maciel 1 de 7

No lugar de tinta, o artista baiano Gustavo Maciel usou ferramentas para escavar a parede. A técnica desgasta o reboco aos poucos, até formar o desenho em relevo. Batizada de "Santa Dulce Fossilizada", o rosto da freira baiana ficou no centro, cercado por símbolos que lembram a fé e o cuidado do Anjo Bom da Bahia.

A entrega da obra ocorreu na quinta-feira (22), com direito a bênção do capelão Mário Erky e presença da direção das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). A superintendente da instituição, Maria Rita Pontes, afirmou que o painel é o primeiro passo para transformar o antigo galpão em um lugar de ensino e saúde.

O endereço guarda uma história antiga com a santa. No passado, a fábrica fundada por empresários italianos costumava doar caixas de refrigerante de frutas, as famosas "gasosas", para os funcionários dos hospitais mantidos pela freira. Pessoas da época lembram que Irmã Dulce visitava a linha de produção para buscar as doações e tinha seus sabores favoritos: pera e limão.