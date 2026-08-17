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SAC emite a nova carteira de identidade de graça em shopping de Salvador

Ação ocorre também neste sábado (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:46

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Nova identidade  Crédito: AGENCIA BRASIL

O SAC Itinerante segue realizando atendimentos da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, em Salvador. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, mediante apresentação da certidão de nascimento ou de casamento original. O horário de atendimento é de 7h30 às 16h30 com limitação de 160 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, com sábados alternados, incluindo o próximo sábado (22).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

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