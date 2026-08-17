CIDADANIA

SAC emite a nova carteira de identidade de graça em shopping de Salvador

Ação ocorre também neste sábado (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 21:46

Nova identidade Crédito: AGENCIA BRASIL

O SAC Itinerante segue realizando atendimentos da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, em Salvador. Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, mediante apresentação da certidão de nascimento ou de casamento original. O horário de atendimento é de 7h30 às 16h30 com limitação de 160 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, com sábados alternados, incluindo o próximo sábado (22).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.