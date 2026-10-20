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SAC emite nova carteira de identidade gratuitamente em três postos temporários de Salvador

Serviço será oferecido na Ferreira Costa, nos Barris, e em escolas estaduais nos bairros de Valéria e Itacaranha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 23:43

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil Crédito: AGENCIA BRASIL

A emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está disponível em três pontos de Salvador até sexta-feira (23), por meio do SAC Itinerante. O atendimento acontece das 8h às 16h30, por ordem de chegada, com distribuição de até 160 senhas por dia em cada unidade.

O serviço está disponível no Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo, em Valéria, e no Colégio Estadual Clériston Andrade, em Itacaranha, até quinta-feira (22). Já na loja da Ferreira Costa, nos Barris, o atendimento segue até sexta-feira (23).

A iniciativa busca ampliar a capacidade de emissão do documento na capital baiana, que já conta com 14 postos fixos e duas unidades provisórias, localizadas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

Como solicitar a nova identidade

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para pessoas casadas. Caso o documento esteja plastificado, também será exigida uma cópia simples.

A nova identidade permite incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH, opção por ser doador de órgãos e condições de saúde, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual.

O documento também conta com um QR Code para verificação de autenticidade e uma versão digital, disponibilizada na plataforma GOV.BR três dias após a impressão.

A validade da CIN varia conforme a faixa etária: cinco anos para crianças menores de 12 anos; dez anos para pessoas de 12 a 59 anos; e prazo indeterminado para pessoas com 60 anos ou mais.

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