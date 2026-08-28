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SAC inicia atendimento para nova Carteira de Identidade em shopping de Salvador

Inauguração de unidade provisória acontece na próxima terça-feira (1º)

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:44

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

A partir da próxima quarta-feira (2), o SAC inicia atendimento no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A inauguração da unidade provisória, que funcionará no piso G1 do centro de compras, acontece na terça-feira (1º), às 15h, com a presença do secretário da Administração do Estado, Rodrigo Pimentel.

O serviço oferecido será exclusivamente para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O agendamento prévio deve ser realizado pelo aplicativo ou site BA.GOV.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, de acordo com o estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

A CIN permite incluir informações sobre condições de saúde, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também podem ser acrescentados dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

O documento possui ainda uma versão digital, que ficará disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão da versão física. A CIN conta com um QR Code que permite verificar a autenticidade e os dados do documento.