SAC inicia atendimento para nova Carteira de Identidade em shopping de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:44
A partir da próxima quarta-feira (2), o SAC inicia atendimento no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A inauguração da unidade provisória, que funcionará no piso G1 do centro de compras, acontece na terça-feira (1º), às 15h, com a presença do secretário da Administração do Estado, Rodrigo Pimentel.
O serviço oferecido será exclusivamente para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O agendamento prévio deve ser realizado pelo aplicativo ou site BA.GOV.
Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:
CIN
A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original, de acordo com o estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.
A CIN permite incluir informações sobre condições de saúde, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também podem ser acrescentados dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.
O documento possui ainda uma versão digital, que ficará disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão da versão física. A CIN conta com um QR Code que permite verificar a autenticidade e os dados do documento.
A validade da CIN varia de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, o documento é válido por cinco anos; de 12 a 60 anos incompletos, por dez anos; e, para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.