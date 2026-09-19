SERVIÇO

SAC Itinerante leva emissão da nova Carteira de Identidade à Feira de São Joaquim em Salvador

Atendimento será realizado de 21 a 23 de setembro, com emissão gratuita da CIN e distribuição de 160 senhas por dia

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:37

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Moradores de Salvador poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Feira de São Joaquim entre os dias 21 e 23 de setembro. O atendimento será realizado pelo SAC Itinerante e é gratuito. O serviço funcionará das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada, com distribuição de 160 senhas por dia. Excepcionalmente, nesta segunda-feira (21), primeiro dia da ação, o atendimento começará apenas no período da tarde, porque a estrutura será instalada durante a manhã.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original de acordo com o estado civil do cidadão. Caso a certidão esteja plastificada, também será preciso levar uma cópia. A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento também permite incluir informações adicionais, como condições de saúde — entre elas Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual —, além de tipo sanguíneo, fator RH e indicação de doador de órgãos.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8