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SAC Itinerante leva emissão da nova Carteira de Identidade à Feira de São Joaquim em Salvador

Atendimento será realizado de 21 a 23 de setembro, com emissão gratuita da CIN e distribuição de 160 senhas por dia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:37

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Moradores de Salvador poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Feira de São Joaquim entre os dias 21 e 23 de setembro. O atendimento será realizado pelo SAC Itinerante e é gratuito. O serviço funcionará das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada, com distribuição de 160 senhas por dia. Excepcionalmente, nesta segunda-feira (21), primeiro dia da ação, o atendimento começará apenas no período da tarde, porque a estrutura será instalada durante a manhã.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original de acordo com o estado civil do cidadão. Caso a certidão esteja plastificada, também será preciso levar uma cópia. A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento também permite incluir informações adicionais, como condições de saúde — entre elas Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual —, além de tipo sanguíneo, fator RH e indicação de doador de órgãos.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

A CIN possui uma versão digital, que fica disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também conta com um QR Code que permite verificar sua autenticidade e conferir os dados. A validade da CIN varia conforme a idade do cidadão. Para crianças de 0 a 12 anos incompletos, o documento vale por cinco anos. Para pessoas de 12 a 60 anos incompletos, a validade é de dez anos. Já para quem tem mais de 60 anos, a validade é indeterminada.

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