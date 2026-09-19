SAC Itinerante leva emissão da nova Carteira de Identidade à Feira de São Joaquim em Salvador

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:37
Moradores de Salvador poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Feira de São Joaquim entre os dias 21 e 23 de setembro. O atendimento será realizado pelo SAC Itinerante e é gratuito. O serviço funcionará das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada, com distribuição de 160 senhas por dia. Excepcionalmente, nesta segunda-feira (21), primeiro dia da ação, o atendimento começará apenas no período da tarde, porque a estrutura será instalada durante a manhã.
Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão original de acordo com o estado civil do cidadão. Caso a certidão esteja plastificada, também será preciso levar uma cópia. A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento também permite incluir informações adicionais, como condições de saúde — entre elas Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual —, além de tipo sanguíneo, fator RH e indicação de doador de órgãos.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
A CIN possui uma versão digital, que fica disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também conta com um QR Code que permite verificar sua autenticidade e conferir os dados. A validade da CIN varia conforme a idade do cidadão. Para crianças de 0 a 12 anos incompletos, o documento vale por cinco anos. Para pessoas de 12 a 60 anos incompletos, a validade é de dez anos. Já para quem tem mais de 60 anos, a validade é indeterminada.