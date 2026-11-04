Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC Itinerante oferece emissão da nova Carteira de Identidade em Salvador até sexta-feira (6)

Serviço está disponível gratuitamente no Colégio Estadual Bento Gonçalves, localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:54

SAC Itinerante
SAC Itinerante Crédito: Divulgação/Saeb

Moradores de Salvador têm até esta sexta-feira (6) para solicitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) por meio do SAC Itinerante. O serviço está disponível gratuitamente no Colégio Estadual Bento Gonçalves, localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, das 8h às 16h30.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada, com distribuição limitada a 160 senhas por dia. A iniciativa busca ampliar a oferta de emissão do novo documento na capital baiana, que já conta com 14 postos fixos e duas unidades provisórias em funcionamento no Center Lapa, na região central, e no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo:

Peru por Reprodução | Freepik
Argentina por Shutterstock
Paraguai  por Divulgação
Uruguai  por Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons
Bolívia por Aizar Raldes/AFP
Chile por HO / CENTRE TERRE ASSOCIATION / AFP
Equador  por Pixabay
Colômbia por JUAN BARRETO / AFP
1 de 8
Peru por Reprodução | Freepik

Saiba como solicitar a nova identidade

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para pessoas casadas.

Quem apresentar uma certidão plastificada também deverá levar uma cópia simples do documento.

A CIN oferece ainda a possibilidade de incluir informações adicionais, como condições de saúde e deficiências. Entre os dados que podem ser registrados estão o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e as deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também é possível acrescentar informações sobre tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos.

Outra facilidade é o acesso à versão digital da identidade, disponibilizada no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e conferir os dados registrados.

Documento tem prazo de validade conforme a idade

O período de validade da Carteira de Identidade Nacional varia de acordo com a faixa etária do titular:

Crianças de 0 a 12 anos incompletos: validade de cinco anos;

Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de dez anos;

Pessoas com mais de 60 anos: validade indeterminada.

Mais informações sobre a emissão da CIN podem ser consultadas nos canais oficiais da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Tags:

Salvador Identidade

Mais recentes

Imagem - Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico

Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico
Imagem - Adelmário Coelho, Alexandre Peixe e Negra Cor são atrações da Feira da Fraternidade em Salvador

Adelmário Coelho, Alexandre Peixe e Negra Cor são atrações da Feira da Fraternidade em Salvador
Imagem - Evento reúne lanchas de Bell Marques, Wesley Safadão e Diogo Nogueira em Salvador

Evento reúne lanchas de Bell Marques, Wesley Safadão e Diogo Nogueira em Salvador