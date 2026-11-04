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SAC Itinerante oferece emissão da nova Carteira de Identidade em Salvador até sexta-feira (6)

Serviço está disponível gratuitamente no Colégio Estadual Bento Gonçalves, localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 18:54

SAC Itinerante Crédito: Divulgação/Saeb

Moradores de Salvador têm até esta sexta-feira (6) para solicitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) por meio do SAC Itinerante. O serviço está disponível gratuitamente no Colégio Estadual Bento Gonçalves, localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro, das 8h às 16h30.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada, com distribuição limitada a 160 senhas por dia. A iniciativa busca ampliar a oferta de emissão do novo documento na capital baiana, que já conta com 14 postos fixos e duas unidades provisórias em funcionamento no Center Lapa, na região central, e no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

Saiba como solicitar a nova identidade

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original, no caso de pessoas solteiras, ou a certidão de casamento original, para pessoas casadas.

Quem apresentar uma certidão plastificada também deverá levar uma cópia simples do documento.

A CIN oferece ainda a possibilidade de incluir informações adicionais, como condições de saúde e deficiências. Entre os dados que podem ser registrados estão o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e as deficiências auditiva, visual, física e intelectual. Também é possível acrescentar informações sobre tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos.

Outra facilidade é o acesso à versão digital da identidade, disponibilizada no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão do documento físico. A carteira também possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e conferir os dados registrados.

Documento tem prazo de validade conforme a idade

O período de validade da Carteira de Identidade Nacional varia de acordo com a faixa etária do titular:

Crianças de 0 a 12 anos incompletos: validade de cinco anos;

Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: validade de dez anos;

Pessoas com mais de 60 anos: validade indeterminada.